إسرائيل :مقربون من درعي يتحدثون عن امكانية دعم حكومة نتنياهو من الخارج

جاء هذا على خلفية الخلافات بين الجانبين حول عدة قضايا محورية

تواجه المفاوضات الائتلافية في إسرائيل صعوبات متواصله، وافيد اليوم أن الاتصالات بين الليكود وشاس انفجرت، وقال مقربون من رئيس شاس آرييه درعي إن الحزب يدرس إمكانية دعم الحكومة من الخارج بدون الانضمام إليها.

ويأتي هذا الخلاف بين الجانبين على خلفية التأخير لإنهاء الاتفاق بين الأحزاب، وايضا التأخير على باستبدال رئيس الكنيست ودفع القانون الذي يتيح لدرعي أن يشغل منصب وزير في الحكومة، وانتقد درعي ايضا خلال جلسة كتلته ادارة المفاوضات من جانب الليكود وباقي الشركاء وقال "ليس جميعهم استوعبوا أن شاس مع 11 مقعدا".

وافادت القناة "13" أن مقربين من درعي نقلوا رسائل شديدة اللهجة وقالوا إنه "لا يمكن الاتفاق على أي شيئ مع نتنياهو وياريف لافين، هم كل الوقت يتراجعون عنها، تعهدنا إقامة حكومة يمين برئاسة نتنياهو، لكن في حال لم يلتزموا بالاتفاقيات معنا-ندرس عدم الانضمام للحكومة ودعمها من الخارج".

وعلى ما يبدو فان هذه محاولة لشاس لاستعراض قوتها بالمفاوضات لخلق ضغوطات لانهائها، وليسن من المحتمل أن تبقى خارج الحكومة التي يجري تشكيلها.