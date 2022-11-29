بسبب الصعوبات نتنياهو يعتزم الطلب من الرئيس الإسرائيلي تمديد فترة التفويض لتشكيل الحكومة

يواجه رئيس حزب الليكود صعوبات تعيق مهمته تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة

يعتزم رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو الطلب من الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ تمديد فترة التفويض لتركيب الحكومة القادمة على خلفية الصعوبات بالمفاوضات الائتلافية.

وبحسب هيئة البث الرسمية "كان" هناك تقديرات لدى الليكود أنهم لن يكونوا قادرين على تنصيب الحكومة حتى انتهاء موعد التفويض الحالي بعد 12 يوما، الطلب المتوقع من الرئيس، في أعقاب الصعوبات باستبدال رئيس الكنيست والحاجة للمصادقة على قانون درعي وقانون بن غفير. في المقابل هناك انتقادات شديدة من جانب عدد من الشركاء بسبب تعطيل "يهدوت هتوراة" جمع التواقيع لاستبدال رئيس الكنيست.

في غضون ذلك، يريد نتنياهو تعيين رئيس ثابت للكنيست الاثنين القادم، وتجاوز امكانية اختيار رئيس مؤقت. المرشحون المدرجون على جدول الأعمال هم- يوآف كيش، اوفير أكونيس وأمير اوحانا. وسيضطر نتنياهو الاجتماع معهم نهاية هذا الأسبوع أو الأحد- حتى يتسنى له الإعلان عن مرشح يوم الاثنين القادم.