جلسة انتخاب رئيس جديد للكنيست الإسرائيلي ستعقد الاثنين القادم

أعلن الليكود مساء اليوم التوصل الى التواقيع المطلوبة لتعيين رئيس جديد للكنيست الإسرائيلي، وأشار الحزب الى أن 64 نائبا في الائتلاف المستقبلي بينهم نواب من "يهدوت هتوراة" ، قدموا تواقيعهم ما يشير الى تقدم ملموس بالمفاوضات لإقامة حكومة. التصويت على تعيين رئيس الكنيست سيكون الاثنين القادم.

بعد تقديم التواقيع، أعلن رئيس الكنيست الحالي ميكي ليفي أن موعد التصويت على استبداله الاثنين القادم وقال :"قبل وقت قصير تلقيت طلبا استثنائيا من 64 نائيا بالوضع على جدول أعمال اليوم التصويت على انتخاب رئيس للكنيست". وأضاف :"للأسف وفقا لتقارير اعلامية، جاء الطلب الغير معتاد لاختيار رئيس الكنيست ليس في وقت أداء الحكومة قسم اليمين ويهدف لدفع تشريعات تسمح لأشخاص أدينوا وحكم عليهم بالسجن مع وقف التنفيذ بأن يصبحوا وزراء. رغم الألم من المعرفة عن نية الائتلاف الذي يجري تشكيله سأعمل بصورة رسمية واحترام رغبة الناخب وستعقد الجلسة بموجب القانون".

في الليكود، هناك العديد من المتنافسين على المنصب بينهم اوفير اكونيس، يوآف كيش، دودي امسالم وداني دانون. وحتى اليوم أجل نتنياهو حسم هوية رئيس الكنيست، وذلك حتى يستكمل جولة تقسيم الوزارات على الشركاء في الحكومة وضم منصب رئيس الكنيست بتوزيع المناصب الذي يشمل أعضاء الليكود.