تشكيل الحكومة الإسرائيلية: التوصل الى اتفاق بين الليكود و"يهدوت هتوراة"

حزب يهدوت هتوراة يعلن توصله الى الاتفاق مع حزب الليكود بشأن المناصب

أعلن حزب "يهدوت هتوراة" الليلة التوصل إلى اتفاق مع الليكود بما يخص المناصب التي سيحصل عليها في إطار المفاوضات لتشكيل الحكومة الإسرائيلية. "بما انه كان لا بد من طلب التمديد من الرئيس، وقعنا اليوم على إغلاق قضية المناصب- وغدا ستكون جلسة بالمواضيع الأساسية".

بموجب الاتفاق رئيس "يهدوت هتوراة" يتسحاك جولدكنوفف سيكون وزيرا للبناء والاسكان، وسيرأس موشيه جافني لجنة المالية، النائب اوري مكاليف سيكون نائبا لوزير المواصلات ونائب وزير في ديوان رئيس الحكومة المسؤول عن سلطة تطوير مجتمع الحريديم. النائب يعكوف آشر سيكون لجنة الداخلية، رئيس الكتلة النائب يسرائيل ايكلر سيكون رئيس لجنة العمل والرفاه، النائب يتسحاك فيندروس سيرأس لجنة توجهات الجمهور، والنائب وزير بوروش سيكون وزير القدس.

التقديرات حاليا بأن يصل رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو الى مقر الرئاسة للطلب من الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ تمديدا للفترة الممنوحة له لتشكيل حكومة وذلك بعد أن توصل الى عدد من الاتفاقيات الائتلافية.