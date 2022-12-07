منصور عباس:"لا أستبعد الانضمام الى الحكومة برئاسة نتنياهو

رئيس القائمة الموحدة يترقب التطورات التي يمكن ان تحدث مع حكومة نتنياهو

قال رئيس القائمة الموحدة النائب منصور عباس في مقابلة مع إذاعة 103fm إنه لا يستبعد الانضمام الى الحكومة الذي يجري تشكيلها برئاسة بنيامين نتنياهو.

وقال عباس :" لا أستبعد ، سنعرف ما هي سياسة الحكومة. وعندها نقرر، أنا قبل كل شيئ أريد أن أسمع من رئيس ووزاراءه ما سيلتزمون به تجاه المجتمع العربي".

واتهم عباس منافسيه السياسيين أحمد طيبي وأيمن عودة بأنهم السبب في صعود اليمين الى السلطة وقال :"من ناحية المجتمع العربي- من أدى الى حل الكنيست والحكومة، هي القائمة المشتركة، يجب عليهم إجراء محاسبة ودفع هذا الثمن".

وتطرق عباس الى امكانية ان توقف الحكومة الجديدة الخطط التي خططت للمجتمع العربي وقال :"لا أعتقد أنها ستلغى، لكن يمكن أن يقوموا بتغييرات، ووضع شروط ووضع عوائق. لذلك فإن تحقيق الخطط لن يكون بنسبة 100% ، او 90% أو حتى 60%".