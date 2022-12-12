الكشف عن تفاصيل الاتفاق بين الليكود و"يهدوت هتوراة": منع انتاج الكهرباء السبت وتدريس التلمود للعلمانيين

الاتفاق يشمل بنودا لها صلة مع كافة سكان إسرائيل وليس الحريديم فقط

نشرت القناة الاسرائيلية N12 تفاصيل الاتفاق الائتلافي بين حزب الليكود وحزب "يهدوت هتوراة" والذي تضمن عددا من المواضيع التي ترتبط مع حياة كافة سكان إسرائيل وليس مجتمع الحريديم فقط.

وذكر في مستهل الاتفاق أن :"يهدوت هتوراة تعبر عن مخاوفها على الطابع اليهودي لدولة إسرائيل بعد الاختراقات المتكاثرة بالنشاط التجاري يوم السبت والأعياد. الليكود سيقوم بفحص ادعاءات يهدوت هتوراة بهذا الخصوص، وطلباتها بالعمل عليه".

في بداية الاتفاق، أفيد أن البند الأول يحدد بأن ممثل الحاخامية الرئيسي سيشارك بلجنة تصاريح العمل السبت،البند الثاني أن الكهرباء لن يتم انتاجها في يوم السبت بدولة إسرائيل والبند الثالث يقر أنه يجب زيادة عدد الشواطئ التي تفصل بين الرجال والنساء في إسرائيل. الإصلاحات في امتحانات البجروت التي أقرتها الوزيرة المنتهية ولايتها شاشا بيطون سيتم الغائها وسيتم مضاعفة تدريس التلمود للعلمانيين. وايضا افيد أن مدراء المستشفيات سيكونون قادرين على منع إدخال الطعام الغير صالح لعيد الفصح ، بصورة تتناقض مع قرار المحكمة العليا اليوم.

وافيد أنه تم الاتفاق بين الأحزاب أن تمول الحكومة تخزين الكتب المقدسة وأن تقيم وتمول جهات تقدم إجابات دينية لأسئلة من الجمهور، وستستفيد مدن إضافية للحريديم من تسهيلات بالمواصلات العامة وميزانية ثقافة للحريديم في وزارة التعليم بنحو 100 مليون شاقل.واقر الاتفاق انه سيتم اعطاء افضلية للحريديم في الشركات الحكومية، وسيتم الغاء اصلاحات هواتف الكوشير بالحكومة السابقة، وكل خدمة حكومية تقدم عن طريق الانترنت يمكن تقديمها عن طريق الهواتف أو وجها لوجه.

وردا على ذلك عقب مسؤولون من الليكود على التقرير :"على النقيض مما نشر في أخبار 12، القائمة المنشورة هي قائمة طلبات يهدوت هتوراة وليس الاتفاق الذي وافق عليه الليكود. على سبيل المثال، الليكود لا يوافق على وقف انتاج الكهرباء أيام السبت وتوسيع عدد الشواطئ التي تفصل بين الرجال والنساء وأمور اخرى. كل اتفاق نهائي سيحافظ على الوضع القائم كما متبع منذ سنوات بشؤون الدين والدولة".