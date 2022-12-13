الكنيست تصادق بالقراءة التمهيدية على "مشروع قانون درعي"

هذه القوانين يجري العمل على التصويت لها تمهيدا لاقامة الحكومة الاسرائيلية القادمة

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على تعديل قانون أساس الحكومة والتي يهدف لاتاحة تعيين آرييه درعي وزيرا في الحكومة وذلك بأغلبية 62 عضوا ومعارضة 53 نائبا، ومن المتوقع أن يعرض الائتلاف الذي يجري العمل على تشكيله بعرض ثلاثة مشاريع قوانين أخرى، وفي أعقاب ذلك ستجتمع اللجنة المنظمة لاقامة لجنتين خاصتين وبعد ذلك ستجتمع الهبئة للمصادقة على هذه اللجان.

ويهدف "قانون درعي" للسماح بتعيين رئيس حزب شاس آرييه درعي بمنصب وزير، رغم إدانية بمخالفات ضريبية، وتشير التقديرات إلى المستشارة القضائية للحكومة جالي بهراف-ميارا ستعبر عن تحفظها من التعديل، لكنها لن تدعي أن القانون غير دستوري. وقدم مشروع القانون النائب موشيه اربيل من حزب شاس، والذي يطالب خلاله بتعديل قانون الأساس الذي يمنع كل من حكم عليه بالسجن بتعيينه وزيرا، بحيث لا يتم فرضه على من حوكم بالسجن مع وقف التنفيذ مثل آرييه درعي، انما يفرض فقط على من قضى بالفعل محكومية بالسجن.

ومن المتوقع أن يتم مشروع قانون آخر للتصويت وهو تعديل مرسوم الشرطة الذي تطالب به "عوتسماة يهوديت" حيث يطالب التعديل، بأن يكون الوزير هو المخول بتحديد سياسة الشرطة- ومفوض الشرطة يتصرف بموجب ذلك. ويستثني القانون الوزير من المشاركة بتحقيقات معينة، لكن يمكنه تحديد سياسة عامة للتحقيق أو المحاكمة. ومن المتوقع أن تعارض المستشارة القضائية للحكومة على نص مشروع القانون.

وانتخبت الكنيست بكامل هيئتها عضو الكنيست ياريف ليفين من الليكود رئيسا لها صباح اليوم (الثلاثاء). وبالرغم من امتناع الائتلاف الحكومي عن التصويت، فقد صوّت 64 عضوًا في الكنيست لصالح ليفين، الذي سيتم تعيينه في هذا المنصب مؤقتًا.