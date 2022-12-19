بخطوة غير معهودة: نتنياهو يأمر بعرض خمسة من طاقم مكتبه

المقربون من نتنياهو يقولون إن الخطوة ليس حول حادث محدد وانما لاختبار الأجواء في المكتب

في خطوة غير معهودة، أمر رئيس الحكومة الاسرائيلية المكلف بنيامين نتنياهو بعرض جزء من طاقم مكتبه لاختبار جهاز فحص الكذب (البوليغراف)، وسيخوض الاختبار خمسة من أفراد الطاقم، وذلك قبل فترة قصيرة من إعلانه عن المناصب التي سيشغلها في مكتبه.

وبحسب "واينت" سمع في الآونة الأخيرة عدد غير قليل من الادعاءات حول تسريبات من المحيطين بنتنياهو- وهي ادعاءات سمعت أيضا من داخل كتلة الليكود. ويشدد المقربون من نتنياهو أن الاختبار ليس نتيجة حادث محدد يطالبون الاستيضاح حوله- بل هو اختبار"الأجواء" في المكتب.

رغم هذا التوضيح، إلا ان العملية تأتي على خلفية الشكوك التي بدأت هناك بعد أن ادعت النائبة تالي جوتليب من حزب الليكود إنه تم تسريب تفاصيل سرية من محادثة شخصية أجرتها مع مستشاري نتنياهو تساحي برفرمان وايكي كوهين. هذه الشبهات ادت ، بحسب مسؤولين في الليكود، بأن يقوم كبير مستشاري نتنياهو كوهين مودار مؤخرا بعدد من الاجتماعات. ايضا بخصوص برفرمان جاءت عدة ادعاءات من عدد من أعضاء الكنيست.