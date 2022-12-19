إستطلاع/غالبية الإسرائيليين يعارضون التعديلات التي ستتيح لأرييه درعي بأن يصبح وزيرا

بحسب نتائج الاستطلاع يتضح أن غالبية الإسرائيليين لا يؤيدون التغييرات الجديدة

أظهر استطلاع إسرائيلي أن 65% من الإسرائيليين يعارضون التعديلات القانونية التي ستتيح تعيين أرييه درعي بمنصب وزير، وفقط 24% منهم يؤيدون هذه الخطوة.

وبحسب استطلاع القناة الاسرائيلية "13" فإن 37% من الجمهور يعارضون هذه التغييرات بعيدة المدى على السلطة القضائية التي يؤمنون أن الحكومة التي تتشكل تنوي تنفيذها. في المقابل 28% يؤيدون مثل هذه التغييرات، في حين أن 26% يعتقدون أن الحكومة لن تنفذ تغييرات كبيرة في النهاية.

أما بالنسبة لمسألة كيفية تعامل المستشارة القضائية جالي باهرا العمل بخصوص "التغييرات التشريعية"، يتضح انه لا يوجد قرار واضح ، حيث أن 38% يعتقدون أنه يجب العمل ضد الخطوة، و36% يعتقدون أنه لا يجب العمل ضدها، و26% ربع الجمهور لم يحددوا قرارهم بالنسبة للقضية.

ووفقا للاستطلاع، 45% من الجمهور الاسرائيلي يفضلون حكومة برئاسة نتنياهو مع معسكر "الدولة"، وفقط 32% يفضلون "الصهيونية الدينية" بدلا منه، في حين أن 56% يؤمنون أن نتنياهو خضع لطلبات الأحزاب الدينية بخصوص الوضع الراهن وبخصوص الدين والدولة. ونحو 33% إن الأمر ليس كذلك.

وبخصوص التشريعات التي ستمنح وزير الأمن القومي المكلف ايتمار بن غفير صلاحيات جديدة حول نشاط الشرطة، لا يوجد قرار واضح بذلك، ونحو 46% يعارضون قانون من هذا القبيل و41% يؤيدون ذلك.