الحكومة الاسرائيلية/حزب "ديجل هتوراة" يطالب الليكود بإستئناف المفاوضات الائتلافية من البداية

جاء هذا بعد خلال بين الأحزاب التي تشكل حزب "يهدوت هتوراة"

قال النائب اوري ماكلاب من حزب "ديجل هتوراة" الحزب الشريك في كتلة "يهدوت هتوراة" بالكنيست إن حزبه يطالب الليكود بفتح الاتفاق الائتلافي بينهما المرتبط بتشكيل الحكومة الاسرائيلية، وعمليا بدء المفاوضات حوله من البداية.

وبحسب النشر في هيئة البث الرسمية "كان" فإن الحزب الذي يمثل التيار الليتواني في كتلة "يهدوت هتوراة" يطالب بإلغاء كافة الاتفاقيات السابقة بين الجانبين وإجراء مفاوضات جديدة على كافة المواضيع، وجاء هذا ردا على توقيع الليكود على اتفاق مع "اجودات هتوراة" والذي يمثل التيار الحسيدي في الكتلة وبموجبه سيحصل رئيس "اجودات هتوراة" يسرائيل جولدنوفف على منصب في المجلس الأمني المصغر (الكابينت).

رئيس حزب "ديجل هتوراة" موشيه جافني خرج ضد جولدكنوفف وقال :"يمكنني أن أعلن أيضا الآن أنه يمكنني الحصول على منصب الوزير وعلى منصب المسؤول، يوجد لدي القدرة بفرض حق النقض على تعيين جولدكنوف، لقد وقع بدون التحدث معي".

وفي تعقيب "ديجل هتوراة" على ما ورد قالوا :"نعارض لكونه عضو في المجلس السياسي الأمني والذي تتخذ فيه قرارات ترتبط بحياة البشر". مكتب النائب جولدكنوفف عقب :"الاتفاقيات الائتلافية الموقعة تتحدث عن نفسها. منذ يوم ليلة الأربعاء تسود قطيعة بين رئيس ’ديجل هتوراة’ موشيه جافني وجولدكنوفف، وأيضا بين جافني ورئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو".