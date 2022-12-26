أحزاب المعارضة الاسرائيلية تجتمع لتشكيل خطة عمل مشتركة بمواجهة الحكومة الجديدة

اجتمع زعماء أحزاب المعارضة الإسرائيليية اليوم في الكنيست ، يائير لابيد ، بيني غانتس وافيغدور ليبرمان ومنصور عباس وميراف ميخائيلي لمناقشة الأوضاع في ظل تشكيل الحكومة الاسرائيلية المرتقبة بزعامة رئيس الليكود بنيامين نتنياهو، ناقشت خلالها تشكيل خطة عمل مشتركة.

في نهاية الاجتماع اصدر الاحزاب البيان الآتي :"سندير سوية نضالا ضد الحكومة المظلمة والمناهضة للديموقراطية التي أقيمت في أيامنا هذه، والتي ستمزق إسرائيل من الداخل. عندما سنعود إلى السلطة، نلتزم بإلغاء كافة التشريعات المتطرفة التي تمس بالديموقراطية، بالأمن، بالاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي".

ويشار الى أنه في يوم الخميس، أعلن رئيس الكنيست النائب ياريف لافين، انه سيتم تنصيب الحكومة الـ37 لدولة إسرائيل، وبحسب الجدول الزمني الذي نشرته اللجنة المنظمة اليوم، الخطاب الأول سيكون لرئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو.

بنيامين نتنياهو سيستعرض الخطوط الأساسية للحكومة وتوزيع الملفات بين الوزراء، وبعد ذلك سيلقي رئيس حزب "يش عتيد" يائير لابيد كلمته، وبعد ذلك ستحصل كل كتلة على 9 دقائق لإلقاء كلمة في الهيئة العامة.

وعلى صعيد متصل، أعلن ياريف لافين اليوم أنه ينوي الاستقالة من منصبة كرئيس للكنيست، وبعد انتهاء خطابات الأحزاب، سيختار الكنيست رئيسا جديدا، وبعد ذلك سيجري تصويت ثقة بالحكومة الجديدة وبعدها سيتم تنصيب حكومة نتنياهو والتي بدورها ستؤدي يمين الثقة لدولة إسرائيل.