استطلاع اسرائيلي: 60 بالمئة من الجمهور يعتقدون أن الديموقراطية في خطر

في حين أن 78 بالمئة من المتدينين يرون أن لا يجب أن تلغي المحكمة قوانين أقرتها الكنيست

يعتقد 60 بالمئة من الجمهور الإسرائيلي أن الديموقراطية في خطر، وبحسب استطلاع جديد لجمعية "يسود" التي تنشط لترسيخ المكانة القانونية للحقوق الأساسية في إسرائيل، كما كشف الاستطلاع على أن 78 بالمئة من المستطلعين الذين أيدوا أنه لا يجب أن تكون للمحكمة الصلاحية لإلغاء قوانين تشرعها الكنيست كانوا متدينين مقابل 26 بالمئة عرفوا أنفسهنم بأنهم علمانيين.

وبالنسبة للسؤال إن كانوا يعتقدون أن "الديموقراطية الإسرائيلية في خطر" أجاب 60 بالمئة من السكان بصورة ايجابية، من بينهم 60 بالمئة ينتمون للسكان العلمانيين و34 بالمئة للسكان المتدينين، ايضا بين ابناء المجتمع العربي توجد مخاوف أكبر بالنسبة لمستقبل الديموقراطية وبلغت نسبة المتخوفين 76 بالمئة مقابل 56 بالمئة بين المستطلعين اليهود.

وحول السؤال إن "كان بالديموقراطية الأغلبية هي التي تحدد القرارات أو إنه يوجد قرارات لا يمكن أن تقررها مثل القرارات المرتبطة بحقوق الأقليات؟" اجاب 37 بالمئة من الرجال مقابل 20 بالمئة من النساء بأن الأغلبية يمكنها أن تقرر كل شيء, خلال التقسيم بحسب القطاعات الاجتماعية يمكن رؤية أن 41 بالمئة من المتدينين مقابل 23 بالمئة من العلمانيين يعتقدون أيضا أن الأغلبية هي التي تقرر، حتى إن كان هذا يعرض حقوق الأقلية للمخاطر.

وحول جملة من "من المهم أن تبقى إسرائيل دولة ديموقراطية" وافق غالبية الجمهور في إسرائيل، 94 بالمئة من الجمهور، وكانت النسبة بين المتدينين 91 بالمئة.

وتطرق الاستطلاع الى موقف الجمهور بخصوص الجهاز القضائي والصلاحيات التي يتم منحها، 78 بالمئة من المتدينين مقابل 26 بالمئة من العلمانيين يعتقدون أنه لا يجب أن تكون للمحكمة صلاحية لالغاء تشريعات في الكنيست.

وأظهر الاستطلاع أن 94 بالمئة من الجمهور في إسرائيل يعتقد أنه من المهم أن يتعلم الطلاب الديموقراطية في المدارس، وما هو مبنى طريقة الحكم، وما هي السلطات والصلاحيات الممنوحة لها، في حين يعتقد 75 بالمئة من الجمهور بإسرائيل أن جهاز التوفير لا يوفر الأدوات الكافية للطلاب حتى يفهموا ما هي الديموقراطية وما هي المواطنة.