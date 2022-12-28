سموتريش من وول ستريت جورنال :"الجهاز القضائي في إسرائيل يحتاج إلى إصلاحات عاجلة"

ويقول سموتريش انه يسعى الى اتخاذ النموذج الأمريكي كمثال للأنشطة التي يقوم بها

كتب رئيس حزب "الصهيونية الدينية" ووزير المالية المكلف بتسلئيل سموتريش الليلة مقالة في الصحيفة الاقتصادية الأمريكية "وول ستريت جورنال" الصادرة في نيويورك، وقال خلاله إن "الجهاز القضائي يحتاج الى إصلاحات عاجلة" ودافع عن تعديل قانون التمييز وقال "إنه سيمنع المساس بمن سيختار الحفاظ على معتقداته الدينية".

وافتتح سموتريش مقالة الرأي بهجوم وقال إن "الاعلام الأمريكي شوه سمعته وكتلة اليمين منذ فوزهم بالانتخابات، وقال "يقولون إنني يميني متطرف وكتلتنا ستؤدي الى دولة شريعة" وأضاف :"في الواقع، نسعى إلى تعزيز حريات كل مواطن والمؤسسات الديموقراطية للدولة، وتقريب دولة إسرائيل الى النموذج الأمريكي الليبرالي".

وتابع "بعد خمس عمليات انتخابية في غضون خمس سنوات ، اسرائيل عانت من ائتلاف ضعيف يرتبط بدعم جزب إسلامي رجعي على مدار عام ونصف، حاليا الدولة أقامت بالنهاية حكومة شعبية ومستقرة" وأضاف رئيس الصهيونية الدينية إنه كوزير للمالية ينوي قيادة سوق حرة، وازالة الرقابة على الأسعار وتحديد الاستيراد، بهدف خفض الأسعار، اضافة لذلك ينوي سموتريش خفض سيطرة النقابات العمالية على القوة العاملة في الاقتصاد، بصورة تشبه النموذج الأمريكي".

أما بخصوص موضوع "الدين والدولة" كتب إن "الحكومة الجديدة ولا مرة لن تفرض على المواطن أمورا تتناقض مع معتقداته، نحن نطالب فقط بمضاعفة الحرية الدينية والمشاركة في الحيز العام، بصورة تتناسب مع معتقداتهم، بدون إكراه على العلمانيين" واوضح "على سبيل المثال، تنظيم عدد قليل من الشواطئ المنفصلة، كما نقترح، هذا بصعوبة يقيد خيارات غالبية الاسرائيليين الذين يفضلون شواطئ مختلطة".

وحول العلاقات مع السلطة الفلسطينية قال :"إن قررت تخصيص جزء من وقتها وجهدها لرفاهية مواطنيها، بدل شيطنة اليهود وتمويل قتل الإسرائيليين، كانت ستجد شريكا كاملا في هذه الجهود" وقال إنه يطالب بوقف "خطة فياض" التي يمولها الاتحاد الاوروبي.

وحول النظام القضائي كتب وزير المالية المكلف إنها :"تحتاج الى اصلاحات عاجلة، بهدف استعادة التوازن الديموقراطي" وأضاف سموتريش إنه سيعمل لتغيير طريقة اختيار القضاة، وبأن يتم تعيينهم من جانب منتخبي الجمهو، كما يجري في الولايات المتحدة.