إسرائيل: أرييه درعي الوزير المخضرم في حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة

ولد أرييه درعي، عام 1959، بمدينة مكنا المغربية، وعند بلوغه السن التاسعة، قررت عائلته الاستقرار في إسرائيل

يعتبر زعيم حزب الشاس أرييه درعي، أكثر الوزراء في حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة "خبرة"، ويوصف من قبل خصومه السياسيين، بالذكاء والاعتدال نسبيًا.

ولد أرييه درعي، عام 1959، بمدينة مكنا المغربية، وعند بلوغه السن التاسعة، قررت عائلته الاستقرار في إسرائيل، والتحق في المعهد الديني لإتمام دراسته في عام 1973 ، بدأ الدراسة في بورات يوسف، وهي مدرسة دينية سفاردية كبرى. في عام 1981 تزوج من يافا كوهين وأنجب منها 9 أطفال ويعيش حاليًا في العاصمة الإسرائيلية.

والتحق أرييه درعي، بخدمة لمدة ثلاثة أشهر في صفوف الجيش الإسرائيلي عام 1986، وبعدها عُيّن مديراً عاماً لوزارة الداخلية وكان عمره 27 عاماً فقط، وفي عام 1988، قبل الترشح للكنيست، تم تعيين أرييه درعي وزيراً للداخلية - في29 من عمره فقط - وأصبح أصغر وزير في تاريخ البلاد.

في عام 1992، مع فوز حزب العمل بزعامة اسحق رابين في الانتخابات انضمت الشاس الى الحكومة لكنها عارضت اتفاقيات اوسلو.

Hadas Parush/Flash90 أرييه درعي وبنيامين نتنياهو في الكنيست بالقدس

"سأفعل كل شيء لأكون وزيرا"

لكن المسيرة لم يكن طريقها مفرشا بالورود، فد واجه أرييه درعي مشاكل خطيرة في الجرائم الضريبية وقضى 22 شهرًا في السجن من عام 2000 إلى عام 2002.

وقالت زوجة أرييه درعي في مقابلة مع i24NEWS، إن زوجها كان "ضحية لمضايقات قاسية لمدة 30 عاما". على الرغم من انتكاساته مع القانون، أصبح زعيم الشاس، الذي فاز بـ 11 مقعدًا في الانتخابات التشريعية في 1 تشرين الثاني/نوفمبر، عضوًا بارزًا في الكتلة اليمينية لزعيم الليكود ويضمن له مكانًا مفضلاً في هذه الحكومة الجديدة.

وبعد الاستعدادات الأخيرة لأداء الحكومة الإسرائيلية السابعة والثلاثين اليمين الدستورية في الكنيست، تم منح حكومة نتنياهو الثقة بأغلبية 63 صوتا مقابل 54 صوتا