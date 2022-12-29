إسرائيل: هل بنيامين نتنياهو هو "صانع القرار" الوحيد؟

قال بنيامين نتنياهو، "يمكن للسياسيين اليمينيين المتطرفين قول ما يريدون، لكن اتفاقيات التحالف ستقول ستحدد في النهاية"

على خطى رئيس الولايات المتحدة سابقا جورج دبليو بوش، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بنيامين نتنياهو، على شاشات التلفزيون ووسائل التواصل الإجتماعي الفيسبوك، أنه سيكون "صانع القرار" الوحيد.

وقال بنيامين نتنياهو، "يمكن للسياسيين اليمينيين المتطرفين قول ما يريدون، لكن اتفاقيات التحالف ستقول ستحدد في النهاية"، مضيفا "وحده، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق والمستقبلي، الذي سيكون صانع القرار".

وهذا بالطبع هو السؤال الجوهري الذي يشغل بال كل إسرائيلي ومعضم الناس في الخارج، الذين يحبون هذا البلد والذين يكرهونه أيضا، من سيصبح صاحب حق في هذه الحكومة الجديدة؟ هل سيصبح الوزير المستقبلي من اليمين المتطرف ايتمار بن جفير "صانع القرار"؟ أم سيبقى نتنياهو؟

التخوف والغضب اللذان أثارتهما الحكومة الجديدة في العديد من قطاعات المجتمع الإسرائيلي إلى درجة أن الحكمة التقليدية قد تجمدت بالفعل: بن غفير (إلى جانب زعيمي اليمين المتطرف بتسلئيل سموتريتش وآفي ماعوز) هو المسؤول. تأثير نتنياهو في الإعلام غير ذي صلة. القوة في هذه الكوكبة السياسية في أيدي اليمين المتطرف. يخطئ التفكير المروع في تفسير الحوافز عندما تقدم نفسها.

سياسياً، على رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، أن يقلق بشأن شركائه في الائتلاف ومن تمرد محتمل داخل حزبه، الليكود، ويمكن أن ينتج هذا التمرد بأسباب لا علاقة لها بالقوة والأنا، لكن متمردي الليكود المحتملين يمكنهم استغلال التطرف الحكومي كأداة سياسية لاكتساب شرعية قوية، لذلك فإن لنتنياهو مصلحة سياسية في عدم منحهم هذه الفرصة.

وفي سياق أوسع، لنتنياهو أيضًا مصلحة في عدم التصادم مع قطاع التكنولوجيا الإسرائيلية الفائقة، والسلطات المحلية والبلدان الأجنبية والرأي العام الإسرائيلي السائد.

الصراع ضد قطاعات واسعة من المجتمع والاقتصاد الإسرائيلي يجعل من الصعب على نتنياهو تنفيذ سياسات في المجالات التي يهتم بها (مثل التطبيع مع المملكة العربية السعودية) والحصول على دعم سياسي متوسط ​​المدى (أو طويل الأجل). على الرغم من أنه لا يزال يركز على السياسة اليومية ، إلا أن نتنياهو لديه طموحات لترك إرث، يحتاج إلى أن يكون "صانع القرار".

Olivier Fitoussi/Flash90 بنيامين نتنياهو وإيتامار بن غفير في الكنيست ، البرلمان الإسرائيلي ، 28 ديسمبر ، 2022.

حتى حوافز بن غفير ، كما هي، تبدو أكثر اعتدالًا. إذا أراد بن غفير الاستمرار في توسيع قاعدته السياسية والترشح ذات يوم لرئاسة الوزراء، فلا خيار أمامه. ليس معتدلاً تمامًا: إن علامة بن غفير التجارية مبنية على هويته السياسية اليمينية المتشددة وماضيه كتلميذ للحاخام اليميني المتطرف مئير كهانا. لكنه معتدل إلى حد ما ، كسياسي لديه القدرة على محاولة قيادة اليمين الإسرائيلي الأوسع.

مع ذلك، التحذير الحاسم: ماذا يحدث في الأزمة؟ ماذا لو مرت إسرائيل بمجموعة أخرى من حلقات التصعيد الأمني ​​العديدة؟ ماذا لو شهدت السنوات القادمة تكملة لأحداث مايو/أيار 2021 (بما في ذلك أعمال الشغب في المدن المختلطة بين اليهود والعرب)؟ أم انتفاضة في الضفة الغربية امتدت إلى إسرائيل نفسها؟.

في الأزمة أو التصعيد، يمكن لبن غفير أن يكسب التأييد ليس عن طريق الاعتدال بل بالذهاب إلى أقصى الحدود، والاستفادة من شغف الجمهور (وإشعاله). من خلال الظهور في الاحتجاجات ومشاهد الهجمات برسالة يمينية متطرفة ذات مصداقية.

التصعيد الأمني ​​يمكن أن يغير دوافع نتنياهو، وسيكون لديه أيضًا دافع سياسي لمتابعة وتعزيز قاعدته السياسية اليمينية، والتنافس مع بن غفير. في كلتا الحالتين، قد يشكل التفويض الفوري تهديداً أقل لأولوياتهم مما يخشاه معارضو الحكومة الجديدة. لكن هذا قد يعتمد على ما لا يمكن التنبؤ به: تجنب أزمة أمنية تغير الحوافز وتعيد توزيع الأوراق السياسية لإسرائيل. يمكن لنتنياهو أن يكون "صاحب القرار"، ما لم تقرر الأحداث لصالحه.