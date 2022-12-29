الإسرائيليون يحتجون خارج الكنيست تزامنا مع أداء حكومة نتنياهو اليمين الدستورية

قام المتظاهرون بالخروج إلى الشوارع طيلة اليوم، للإحتجاج ضد الحكومة التي يقولون إنها "مؤلفة من قادة فاسدين وسياسات متطرفة"

شهد البرلمان الإسرائيلي، اليوم الخميس، يومًا مليئًا بالأحداث، حيث أدت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمين، فيما تجمع الآلاف في الخارج للاحتجاج على التحالف اليميني للحكومة الجديدة.

وقام المتظاهرون بالخروج إلى الشوارع طيلة اليوم، للإحتجاج ضد الحكومة التي يقولون إنها "مؤلفة من قادة فاسدين وسياسات متطرفة"، وهتفوا عبر مكبرات الصوت، ورفّعوا لافتات عليها مجموعة متنوعة من الشعارات التي تدين نتنياهو وائتلافه.

تم سماع كلمة "فساد" في العديد من تلك الهتافات، كما تطايرت أعلام قوس قزح في الهواء دعما لمجتمع الميم، الذي يشعر بالتهديد من قبل الوزراء الدينيين اليمينيين المتطرفين في الحكومة الجديدة.

وحمل أحد المتظاهرين لافتة كتب عليها "الفاشية للجبناء"، بينما ارتدى آخر نفسه في زي سجين، مقيد اليدين، في قناع نتنياهو، في إشارة على ما يبدو إلى محاكمة رئيس الوزراء المقبل الجارية بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة، والرشوة.

وأدت حكومة بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، اليمين الدستورية في الكنيست، حيث تم الاتفاق على توزيع المناصب والوزارات على مركبات الائتلاف اليميني والمتدين بامتياز.

وأثارت هذه الحكومة من حولها زوبعة من التعقيبات والاحتجاجات على خلفية هوية وزراء أساسيين في تشكيلتها في مقدمتهم من كانا خارج "الشرعية السياسية" في الماضي ولكنهما اليوم يجرفان معهما تيارا شعبيا يؤمن بقدرتهما على إحداث التغيير