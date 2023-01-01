استطلاع إسرائيلي: معسكر نتنياهو يتراجع الى 58 مقعدا

بحسب الاستطلاع فإن الجمهور الإسرائيلي غير راض عن الحكومة الإسرائيلية الجديدة

أظهرت معطيات استطلاع جديد للقناة الإسرائيلية "13" أن غالبية الجمهور الإسرائيلي يعتقد بأن الحكومة الإسرائيلية غير جيدة، وإن عدم الرضا هذا انعكس أيضا في عدد المقاعد حيث انخفض المعسكر برئاسة نتنياهو من 64 مقعدا الى 58 مقعدا فقط.

الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو الذي حصل بالانتخابات على 32 مقعدا ينخفض على 31، مقابل أن "يش عتيد" برئاسة يائير لابيد الذي حصل بالانتخابات على 24 مقعدا يرتفع الى 26 مقعدا، الصهيونية الدينية برئاسة بتسلئيل سموتريش وايتمار بن غفير تنخفض من 14 مقعدا الى 12 مقعدا، في حين أن حزب شاس الذي حصل بالانتخابات على 11 مقعدا ينخفض الى 8 مقاعد.

حزب "يهدوت هتوراة" في معسكر نتنياهو التي تحافظ على قوتها وتحصل على 7 مقاعد، أما حزب "الدولة" برئاسة بيني غانتس يحافظ على قوته ويحصل على 12 مقعدا، في حين أن يسرائيل بيتنو تحصل على 6 مقاعد، وحزب "العمل" يحصل على 4 مقاعد، حزب "ميرتس" يتجاوز نسبة الحسم ويحصل على 4 مقاعد.

وبحسب الاستطلاع فإن القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس تتعزز وترتفع الى 6 مقاعد، في حين أن تحالف الجبهة-العربية للتغيير ينخفض الى 4 مقاعد، بينما حزب "التجمع" لا يتجاوز نسبة الحسم.

ووفقا لما ورد أعلاه فإن نتنياهو لن يكون قادرا على تشكيل ائتلاف حكومي، في حين ايضا أن المعسكر الآخر لا توجد لديه القدرة على اقامة ائتلاف حكومي أيضا.