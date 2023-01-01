إسرائيل: نتنياهو يدين بشدة التصريحات ضد مجتمع الميم ورئيس الكنيست

وكانت تصريحات أطلقت خلال الأيام الأخيرة ضد مجتمع المثليين في إسرائيل

أدان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو التصريحات التي إطلقت خلال الأيام الأخيرة ضد مجتمع الميم في إسرائيل وضد رئيس الكنيست أمير اوحانا وقال في بيان "أدين بشدة التصريحات ضد مجتمع المثليين ورئيس الكنيست أمير أوحانا". وأضاف :"إنسان محبوب الذي خلق على شاكلته، كل إنسان خلق على صورة الله. هذا هو المبدأ الذي جلبه شعبنا للبشرية قبل آلاف السنوات وهذا هو المبدأ الذي يوجهنا اليوم".

ويشار الى انه خلال الدرس الأسبوعي تطرق الحاخام مائير مازوز، رئيس "المدرسة الدينية كرسي الرحمة" في مدينة بني براك وسط إسرائيل الى مجتمع الميم وبخصوص مسيرة الفخر وقال إنه "يجب الابتعاد عنها، عندما ترون أشخاصا يسيرون في مسيرة الفخر بالقدس، يجب أن تغلقوا الشبابيك وأن تقولوا للأطفال أنه توجد هنا مسيرة للبهائم التي تسير على قدمين".

وحول رئيس الكنيست علق الحاخام مازوز قال إن "الوزير الذي كان مسؤولا عن ميرون-ملوث بهذا المرض, وبسبب ذلك جرى ما جرى"، اوحانا نفسه تطرق الى التصريحات التي أطلقت من قبل جزء من أعضاء الائتلاف ضد مجتمع الميم وقال خلال مقابلة تلفزيونية :"أنا بالتأكيد لا أحب ذلك، أنا بالتأكيد لا يعجبني ذلك،لكن من أجل الإنصاف يجب القول أن أعضاء في الائتلاف السابق عبروا عن ذلك تجاه مجتمع الميم، ولم أدرك نفس شدة الصدمة المقدسة".