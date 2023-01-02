وزير الأمن الإسرائيلي يعين ايال زامير بمنصب المدير العام لوزارة الأمن

وكان زامير مرشحا سابقا لرئاسة هيئة الأركان الإسرائيلية وخدم على مدار 38 عاما بالجيش

قرر وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت اليوم الاثنين تعيين الجنرال احتياط ايال زامير بمنصب المدير العام لوزارة الأمن، ومن المتوقع أن يستلم زامير منصبه خلال الأسابيع القادمة بعد نهاية عملية نقل للسلطة منظمة مع المدير العام المنتهية ولايته الجنرال احتياط أمير ايشل، وبعد استكمال عملية التعيين والمصادقة عليها في الحكومة.

ايال زامير ذي الـ57 عاما، خدم على مدار 38 عاما بالجيش الإسرائيلي بمناصب قتالية وقيادية متنوعة، خريج المدرسة الداخلية العسكرية للقيادة، بدأ طريقه في سلاح المدرعات ونفذ هناك سلسلة من مناصب القيادة كمقاتل وضابط في فترة الانتفاضة الأولى والثانية وفي الحرب بقطاع غزة وجنوب لبنان. وشغل زامير خلال مناصبه الأخيرة نائب رئيس هيئة الأركان، قائد منطقة الجنوب، والمستشار العسكري لرئيس الحكومة تحت رئاسة بنيامين نتنياهو.

وعلق وزير الأمن جالانت على القرار :"زامير من أفضل الضباط الذين ترعرعوا في الجيش الإسرائيلي بالجيل الأخير، وسجل خدمته الحافل مثير للإعجاب وقد تفوق في كل المناصب التي شغلها، معرفتي مع ايال تعود إلى سنوات عديدة مضت، عرفته كقائد متميز ومدير نوعي-شجاع، هادئ، محترف ولطيف. أنا مقتنع أن إلمامه بالجهاز الأمني على جميع المستويات ستمكنه من الاندماج بسرعة بالمنصب".

وشكر المدير العام المكلف زامير وزير الأمن على قراره وقال :"لوزارة الأمن يوجد وظيفة حيوية بمواصلة تطوير القوة العسكرية، الاجتماعية والاقتصادية للدولة. سنعمل بتعاون لتقوية قوة الجيش الإسرائيلي، منظمات الأمن، الصناعة والمجتمع الإسرائيلي".