صحيفة محسوبة على الحريديم تهاجم "بشدة" بن غفير بسبب دخوله الحرم القدسي

الصحيفة محسوبة على حزب "ديجل هتوراة" المتدين هو جزء من تحالف "يهدوت هتوراة"

تحت عنوان "استفزازات غير ضرورية وخطيرة" نشرت صحيفة "ييتد نئمان" المحسوبة على حزب "ديجل هتوراة" المتدين مقالا نقديا شديدا ضد وزير الأمن القومي ورئيس "عوتسماه يهوديت" ايتمار بن غفير، بعد دخوله إلى الحرم القدسي أمس، رغم التهديدات والتحذيرات.

وكتب أيضا في المقال :"الفقهاء الدينيون العظماء في الأجيال االأخيرة (أيضا غالبية الفقهاء للتيار الذي ينتمي له) أقروا أن الدخول اليه محظور بموجب تعليمات الشريعة. مثل هذه الاستعراضات المحظورة تعرض حياة اليهود للخطر وتلعب لصالح المحرضين في مآذن المساجد،"الأيدلوجية القاتلة" لحركة حماس والحركة الإسلامية الذين يستغلون أفعال عديمي الجدوى والحمقى ويقولون للجمهور الفلسطيني أن ’اليهود’ يريدون إزالة ’الأقصى’ من مكانه وإرساله إلى ’أنشطة انتقامية’ حيوانية".

وكان رئيس لجنة المالية النائب "موشيه جافني) من "يهدوت هتوراة" تطرق في مستهل نقاشات اللجنة حول الموضوع موجها انتقادا وقال :"موقفي أنه محظور بموجب الشريعة الصعود الى جبل الهيكل (الاسم التوراتي للحرم القدسي)، قلت هذا أيضا لبن غفير، في الماضي وفي اليوم, أنا أعتقد أن هذا ليس جيدا. في المكان الذي فيه قدس الأقداس محظور الصعود لهناك. لذلك فإن الحاخامات الرئيسيين على مر الأجيال حظروا ذلك. أنا أحترمه لكن هذا أمر محظور. الى جانب موقف الشريعة، لا نربح من هذا أي شيء، فقط نتحدى العالم بأسره . هذا بأنك لا تصعد- هذا لا يقول إنه ليس لي، على العكس على قدس الأقداس. لا يوجد انقسام بين الصهيونية الدينية وموقف الحريديم، مع موقف الغالبية بأن الأمر محظور".

مع دخول بن غفير الى الحرم القدسي قال :"حكومتنا لن ترضخ لتهديدات حماس، جبل الهيكل هو المكان الأكثر قدسية بالنسبة للشعب اليهودي، ونحن نحافظ على حرية الحركة بالنسبة للمسلمين والمسيحيين، لكن اليهود يصعدون الى الجبل، ومن يهددنا يجب ان نتعامل معه بيد من حديد".