نتنياهو :"الادعاءات أن الاصلاحات القضائية هي نهاية الديموقراطية لا أساس لها من الصحة"

جاء هذا ردا على الإصلاحات القضائية التي أعلن وزير القضاء أنه يعمل على تنفيذها

تطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو صباح اليوم في جلسة الحكومة الى الضجة التي أثارها استعراض الاصلاحات القضائية لوزير القضاء ياريف لفين وقال :"الادعاءات بأن الإصلاحات هي نهاية الديموقراطية لا أساس لها من الصحة. سنجري نقاشا منظما في لجنة الدستور البرلمانية، هذه عملية دستورية هذا هو الإجراء القانوني الصحيح وهناك سيتم سماع كافة الآراء. حصلنا على تفويض واسع من الجمهور ونقوم بتنفيذ هذا التفويض - هذا هو جوهر الديموقراطية".

ويشار الى أنه في يوم الأربعاء الماضي استعرض الوزير لفين المرحلة الأولى من الاصلاحات في الجهاز القضائي، والتي شملت إحداث تغيير في عملية اختيار القضاة، الغاء سبب المعقولية، قانون المستشار القضائي وتشريع فقرة التغلب بغالبية 61 عضوا.

وخلال استعراضه لخطته قال لفين إن "التدخل المتزايد للجهاز القضائي بقرارات الحكومة وقوانين الكنيست ساهم بتدهور الثقة بالجهاز القضائي الى حضيض خطير، أدى الى فقدان فرض السلطة وانتهاك خطير للديموقراطية، نحن نتوجه الى صناديق الاقتراع، نصوت وننتخب، لكن مرة وراء مرة الأشخاص الذين لم نخترهم يقررون بدلا منا".

تصريحات الوزير لفين أثارت ضجة في الجهاز السياسي وردودا شديدة من كافة الأطراف-حيث هاجمت المعارضة الخطة. ويشار الى أن نحو 30 الف إسرائيلي تظاهروا مساء السبت وسط تل أبيب ضد الاصلاحات في الجهاز القضائي.