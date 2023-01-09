تعيين الوزير الإسرائيلي السابق يوفال شتاينتس رئيسا للشركة الأمنية "رفائيل"

هذا التعيين صادر عن وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت وسيستبدل عوزي لانداو

اعلن وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت عن تعيين الوزير السابق يوفال شتاينتس رئيسا للشركة الأمنية الإسرائيلية رفائيل، وبذلك سيستبدل الرئيس المنتهية ولايته عوزي لانداو، بعد إنهائه فترة ست سنوات بالمنصب، وسيدخل التعيين حيز التنفيذ بعد مصادقة لجنة فحص التعيينات في سلطة الشركات الحكومية.

الوزير السابق شتاينتس البالغ من العمر 64 عاما،كان عضو كنيست عن حزب الليكود على مدار 23 عاما، كما شغل منصب وزير المالية، وزير الاستخبارات ومنصبه الأخير كان وزير الطاقة.وقبل الانتخابات التمهيدية الأخيرة في الليكود قرر شتاينتس عدم التنافس مرة أخرى على مكان في الكنيست.

وقبل أسبوع كان الوزير أعلن عن تعيين الجنرال ايال زمير بمنصب المدير العام لوزارة الأمن، بدلا من المدير المنتهية ولايته أمير آشل. زامير كان المرشح المفضل لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لمنصب رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية، لكن في النهاية تم اختيار مرشح وزير الأمن السابق بيني غانتس، هرتسي هاليفي.