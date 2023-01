نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي يرد على الفنانة شمس الكويتية بعد زيارتها "فلسطين": "أنت في إسرائيل"

أنت في إسرائيل. هكذا يشير أيضًا وسم موقعك في المدينة الإسرائيلية واليهودية ’هرتسليا’ نسبةً لاسم الأب الروحي للصهيونية وإسرائيل ثيودور هرتسل

علق نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير نتنياهو على زيارة المغنية الكويتية شمس إلى طبيبها في "هيرتسليا" في إسرائيل، "أنت في إسرائيل. هكذا يشير أيضًا وسم موقعك في المدينة الإسرائيلية واليهودية ’هرتسليا’ نسبةً لاسم الأب الروحي للصهيونية وإسرائيل ثيودور هرتسل وحيثما الآن تستمتعين بفنادقها ومطاعمها والحانات فيها، تستمتعين بالحرية في إسرائيل، حيث ترتدي المرأة ما تشاء، كما تستمتعين بشرب الكحول هُنا. إذا كنتِ لا تحترمين ذلك وضيافتنا أخرجي من هُنا".

وكانت الفنانة الكويتية شمس، قد نشرت صورة لها عبر حسابها الخاص على "انستغرام" برفقة طبيب القلب نادر بطو ابن مدينة الناصرة خلال زيارتها قبل ايام لمدينة هرتسليا وتواجدها في مركز طبي خاص هناك للقاء الباحث وطبيب القلب نادر بطو ابن مدينة الناصرة.وقالت إن ما دفعها لطلب العلم على يد الطبيب نادر بطو، "هو الأخذ بدراسة الجانب الروحي المتسبب بأمراض القلب، إذ توصل إلى طريقة للتواصل مع الروح لعلاج المشكلة من جذورها، وقبل أن تتفاقم وتسبب بأمراض في القلب والجسم على حد تعبيرها"

ومن جهته قال طبيب القلب المشرف على مرض الفنانة شمس، نادر بطو في حديثه لهيئة البث الرسمية الإسرائيلية (كان)، إن "زيارة المطربة، شمس الكويتية أثارت صدى واسعا في إسرائيل، والأوساط العربية"وأضاف بطو، إنه تلقى العديد من العروض والرسائل، لزيارة دول عربية، على ضوء زيارة شمس، كان أبرزها دعوة دولة الإمارات العربية المتحدة، لزيارة القصر الرئاسي في أبو ظبي.

وكانت المطربة الشهيرة شمس الكويتية، قد وصلت إلى مدينة هرتسيليا، في وقت سابق، لتلقي العلم والعلاج في مركز طبي إسرائيلي، لدى طبيب القلب، نادر بطو، ابن مدينة الناصرة.

وأفادت شمس، بأن ما دفعها لطلب العلم على يد الطبيب نادر بطو، هو دراسة الجانب الروحي المتسبب بأمراض القلب، مشيرة إلى أن بطو ابتكر طريقة للتواصل مع الروح، لعلاج المشكلة من جذورها، قبل أن تتفاقم وتسبب بأمراض مزمنة في القلب والجسم.وقالت شمس إنها كانت تنتظر دورها لدراسة هذا العلم على يد بطو، منذ نحو 4 سنوات.