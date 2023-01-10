الرئيس الإسرائيلي يطالب السياسيين "إظهار ضبط النفس والمسؤولية"

يأتي هذا على ضوء الضجة السياسية والأحداث الأخيرة والتصريحات السياسية المثيرة للجدل

تطرق الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ مساء اليوم إلى الأحداث الأخيرة، من بينها الاشتباه بدهس متظاهرين في مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل وأيضا التصريحات المثيرة للجدل من قبل المسؤولين المنتخبين. وتوجه الى أعضاء الكنيست وقال :"أظهروا ضبط النفس والمسؤولية. يجب علينا تهدئة النفوس وخفض النيران".

وبخصوص الإصلاحات القضائية للوزير ياريف لافين قال هرتسوغ إن "قيم وثيقة الاستقلال هي هي بوصلة دولتنا. ولن أسمح بالمساس بها. هذه فترة حساسة وقابلة للانفجار في الرأي العام الإسرائيلي. أنا متيقظ للأصوات المسموعة من هنا وهناك، ولكل الأوجاع، المخاوف، هذا لم يختفي عن عيني ويشغلني بدون توقف، لا يوجد لدينا بلد آخر".

وعلى صعيد متصل أفادت هيئة البث الرسمية "كان" أن الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ اجتمع مع وزير الاتصالات شلومو كرعي ووزير القضاء ياريف لافين في محاولة للتأثير على إصلاحاتهم. وطلب هرتسوغ من لافين تخفيف الإصلاحات في الجهاز القضائي وعرض إجراء محادثة مشتركة.

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