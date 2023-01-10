السفير الأمريكي لدى إسرائيل:اتخاذ قرار حاسم حول الإعفاء من التأشيرة سيكون خلال أسابيع

كما تطرق خلال المقابلة الى عدد من المواضيع الهامة حول السياسة الإسرائيل بظل الحكومة الجديدة

تطرق السفير الأمريكي لدى إسرائيل توماس نايدس مساء اليوم إلى الجهود الإسرائيلية للانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيره، وبحسب تقديرات نايدس فإنه خلال الأسابيع القادمة سيتم تقديم حاسم لإسرائيل حول استيفائها الشروط المطلوبة التي وضعها الأمريكيون لدخولها برنامج الإعفاء من التأشيرة.

وقال :"يوجد أمور أخرى تتعلق بإسرائيل, من اللحظة التي يحدث بها هذا يجب استكمال تشريع القوانين بسرعة، هذا أمر هام جدا".

وأضاف نايدس مشددا :"المعاملة بالمثل يجب أن تكون واضحة جدا. أن العرب الفلسطينيين الأمريكيين يستطيعون السفر بحرية، كما ينبغي أن يكون. وهذا سيكون جزءا من برامج الإعفاء".

وخلال تطرقه الى الاتفاقيات الائتلافية في إسرائيل والتي شملت التزاما لدفع عملية الضم،قال إن نتنياهو "تعهد لي بأن يعمل مع الإدارة الأمريكية استنادا الى القيم المشتركة. هو يفهم الموقف الأمريكي الذي نسعى خلاله للحفاظ على رؤية حل الدولتين، هو يفهم أن زيادة عدد المستوطنات لا يساعد بذلك، كنا واضحين بالنسبة لشرعنة البؤر الاستيطانية، وتوسيع المستوطنات، هذا لن يساهم بحل الدولتين، ونحن سنعارض ذلك، وكنا واضحين جدا بالموضوع".

وحول السؤال إن كان سيجتمع مع الوزير ايتمار بن غفير قال نايدس أنه "لا يقول مع من سيقابل أو لن يقابل" لكن شدد على حديثه هو مع رئيس الحكومة نتنياهو والموظفين في مكتبه. وأضاف :"لا توجد مقاطعة، أنا لا أقاطع، ليس هذا ما أقوم به، نحن سنعمل مع حكومة إسرائيل، حكومة انتخبت بصورة ديموقراطية".

وبخصوص الاصلاحات في جهاز القضاء التي ينوي الوزير لافين إجرائها قال إنه ليس هنا للتدخل بالاجراءات القضائية لإسرائيل، والجمهور في إسرائيل لا يريد الوعظ الأخلاقي من أمريكا. وعندما سئل عن أن امكانية تغلب الكنيست على المحكمة العليا يمكنها تقويض القيم المشتركة للبلدين قال :"يوجد لدينا قيم مشتركة، الديموقراطية أحدها. ليس من وظيفتنا فرض رغبتنا على كل قرار للحكومة بمواضيع مثل الاصلاحات القضائية".