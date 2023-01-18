الجهاز السياسي في إسرائيل بحالة تأهب إستعدادا لصدور قرار المحكمة العليا بقضية درعي

وكانت المستشارة القضائية للحكومة الاسرائيلية قالت إن "تعيين درعي وزيرا ينحرف جذريا عن مجال المعقولية"

الجهاز القضائي في إسرائيل في حالة تأهب استعدادا لسماع القرار بخصوص تعيين رئيس حزب شاس ارييه درعي وزيرا وضد "قانون درعي"، حيث من المقرر أن تصدر المحكمة العليا قرارها بالخصوص الساعة الـ16:00.

وعلى صعيد متصل، في أعقاب تصريحات أعضاء حزب شاس بشأن تنحية رئيس الحزب آرييه درعي، أصدر درعي تعليماته للوزراء والنواب "بخفض ظهورهم الإعلامي"، حيث طلب منهم عدم إجراء أي مقابلات خلال اليوم الأخير، والغاء المقابلات التي حددت مسبقا.

وفي وقت سابق اليوم، هدد أعضاء الحزب بأنه فيما لو قررت المحكمة العليا الغاء تعيير درعي بمنصب الوزير، سيؤدي الأمر الى تفكيك الائتلاف الحاكم، وبحسب مواقع إعلامية إسرائيلية، جاءت هذه التصريحات بعد طلب من درعي نفسه من أعضاء الحزب لتفعيل ضغوطات إعلامية بالموضوع.

رغم التهديدات بتفكيك الائتلاف، إلا أن التقديرات بالائتلاف هي بأن الرسائل الصادرة بالخصوص من شاش بالخصوص لن تتحقق في النهاية، وتهدف للتأثير على قرار المحكمة العليا المتوقع حول تعيين درعي بمنصب وزير.

وكتبت المستشار القضائية للحكومة جالي بهارا-ميارا، كتب في الموقف القانوني الذي قدمته الى المحكمة العليا بأنه يجب على المحكمة رفض الالتماسات ضد "قانون درعي" لأن الأحكام السابقة لا تتيح له التدخل بتعديل قانون أساس. مع ذلك فإنه بخصوص معقولية تعيين درعي بمنصب وزير، كتبت أنه ينحرف جذريا عن مجال المعقولية ويعتبر باطلا.

وقالت المستشارة القضائية للحكومة بأن على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الغاء تعيين درعي وزيرا ونائبا لرئيس الحكومة لأن هناك وصمة عار مرتبطة بإدانته بالمخالفات الضريبية.