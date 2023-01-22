السفير الأمريكي لدى إسرائيل أجرى عدة اجتماعات حول الإصلاحات القضائية

ومن المتوقع ان يقوم وزير الخارجية انتوني مناقشة الاصلاحات خلال زيارته المتوقع لاسرائيل

أجرى السفير الأمريكي لدى إسرائيل توماس نيدس خلال الأسابيع الأخيرة عددا من الاجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين، من بينهم سياسيين حاليين، وبحسب القناة الاسرائيلية 13، عقدت هذه الاجتماعات بشكل مكثف خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك بعد الإعلان عن الإصلاحات القضائية لوزير العدل ياريف لافين، بهدف دراسة الاصلاحات والوقوف على تفاصيلها.

وذكر التقرير أنه في أحد الاجتماعات التي أجريت قبل أسبوعين، وتناولت أيضا الجوانب الأمنية، أبدى نيدس اهتماما كبيرا لفهم الخطوات الحكومية الأخيرة، وبحسب أحد الحاضرين في الغرفة قال إن نيدس صرح أن"التحركات الإسرائيلية الأخيرة هي شأنها".

وذكر التقرير، إنه رغم هذه التصريحات لكن الإدارة الأمريكية ألمحت، أيضا في اجتماعات نيدس وفي بيان رسمي صادر عن البيت الأبيض نهاية الأسبوع، بأنهم يتابعون عن كثب ما يجري في إسرائيل، وليس فقط موضوع الفلسطينيين هو ما يهمهم، إنما قضايا أخرى والتي يصفونها بأنها "قيم مشتركة".

وطرح مستشار الأمن القومي جيك سوليفان القضية خلال اجتماعاته في إسرائيل، وتحدث عنها أيضا مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وأيضا مع وزير الأمن السابق بيني غانتس، وخلال الاجتماع ايضا مع غانتس، سأله ممازحا إن كان شارك في المظاهرة مساء السبت.

وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن قال إنه سيزور إسرائيل خلال الأسابيع القادمة وسيحمل معه دعوة لنتنياهو لزيارة البيت الأبيض، ومن المتوقع إن يتحدث في اجتماعاته بإسرائيل عن هذه القضايا.