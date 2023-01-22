ديوان رئيس الحكومة يدفع نحو إقامة "بيت أبيض" إسرائيلي

هذه الفكرة طرحت منذ عشرات السنوات لكنها لم تتحقق

يطالب ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية تعجيل خطة إقامة "بيت أبيض " إسرائيل يضم مقر الرسمي وديوان رئيس الحكومة في القدس، بحيث يتواجدان بنفس الموقع، على غرار "البيت الأبيض" الأمريكي، وبحسب هيئة البث الرسمية "كان"، هذا المشروع تمت مناقشته خلال العقود الأخيرة ، لكنه جمد على مدار سنوات طويلة.

وبحسب التقرير يطالب ديوان نتنياهو حاليا تحريك "مشروع الموج" مجددا، وتجري في الأيام الأخيرة نقاشات متجددة حول الموضوع، بمشاركة ممثلين من جهاز الأمن العام-الشاباك. ويهتم ديوان رئيس الحكومة بالإعلان عن مناقصة يبحث خلالها عن مصمم ومدير للمشروع.

وذكر في تعقيب ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية على ما ورد أعلاه، مع تشكيل الحكومة تعتزم دراسة مشروع إقامة المقر والمكتب وطريقة تنفيذه. قبل اتخاذ القرارات وصدور الموافقات لن يتم تعيين أي موظفين.