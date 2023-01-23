وزير إسرائيلي يزور أبو ظبي سرا ويجتمع مع مسؤولين إماراتيين

بحسب التقرير فإن هدف الزيارة هو لتنسيق زيارة متوقعة لنتنياهو الى دولة الامارات العربية

زار وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون درمر أبو ظبي سرا أمس الاثنين واجتمع مع مسؤولين إماراتيين، جاء هذا بحسب مصدرين مطلعين على تفاصيل الزيارة تحدثا لموقع "والا". وأشار أحد المصدرين إلى أن مستشار الأمن القومي تساحي هنغفي انضم للزيارة.

وبحسب التقرير فإن أحد أحد أهداف سفر درمر إلى أبو ظبي كان لمناقشة زيارة ممكنه لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لدولة الإمارات العربية.

وكان نتنياهو صرح بأن زيارته الأولى الى الخارج كرئيس للحكومة ستكون إلى أبو ظبي ، وحتي أنه خطط لإجراء الزيارة قبل أسبوعين، لكن الزيارة تم تأجيلها.

ويشار إلى أن زيارة وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير الى الحرم القدسي، والتي أدت الى تأجيل الزيارة، وخلقت توترا في المنطقة زاد من الصعوبات لتنسيق موعد جديد، وكانت دولة الإمارات مع ستة دول عربية أخرى أدانت زيارة بن غفير، كما طلب الإماراتيون عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة حول الموضوع.

ويعتبر درمر أكثر الوزراء المقربين من نتنياهو، والمسؤول من قبله على العلاقات مع الولايات المتحدة، والملف الايراني ودفع اتفاقيات السلام والتطبيع مع العالم العربي.

ويشار الى أن نتنياهو كان أجرى قبل اتفاقيات إبراهيم عدة زيارات سرية الى دولة الامارات، لكنه ولا مرة زارها بصورة رسمية وعلنية, وبعد التوقيع على اتفاقيات إبراهيم حاول نتنياهو في عام 2020 أكثر من مرة تنسيق زيارة إلى أبو ظبي، لكنها تأجلت في جميع المرات.

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