إسرائيل:منظمو الاحتجاجات ضد الإصلاحات القضائية:"يوم الاثنين القادم سنشل الاقتصاد"

منظمو الاحتجاجات سينظمون أيضا مظاهرات واسعة في أنحاء البلاد

أعلنت منظمات الاحتجاجات ضد الإصلاحات القضائية مساء اليوم الثلاثاء أنه يوم الاثنين القادم سيقومون بشل الاقتصاد وتنظيم مظاهرات في القدس وفي أنحاء البلاد.

وصرح وزير الأمن السابق بوجي يعالون خلال المؤتمر الصحافي "يوم السبت سيتم تنظيم احتجاج ضخم في كبلان" وأضاف :"حكومة إسرائيل غير قانونية، علم أسود يرفرف فوقها".

وبحسب منظمات الاحتجاج :"عشرات المنظمات، الشركات والتنظيمات المدنية الأعضاء في هيئة الاحتجاج أعلنت اليوم عن يوم لشل الاقتصاد الاثنين القادم، اليوم الذي من المفترض أن يتم المصادقة خلاله على القوانين الديكتاتورية الأولى، بنفس اليوم نطالب المواطنين والمواطنات التوجه الى القدس للتظاهر أمام الكنيست ابتداء من الساعة الـ12:00، كما ستجري احتجاجات في مراكز احتجاج في مدن مركزية. وسينظم السبت المقبل مظاهرة ضخمة في كابلان ومظاهرات في أنحاء البلاد".

وطالب البيان الصادر عن هيئة الاحتجاجات المواطنين الإسرائيليين عدم الوصول الى أماكن عملهم يوم الاثنين وأن يخرجوا الى الشوارع ، وقالوا "إن هذا هو اليوم الأهم للبلاد-النضال من أجل استقلال إسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية".