نتنياهو لدرعي: "قانون حائط المبكى لن يُطرح الآن والوضع سيبقى كما هو اليوم"

نتنياهو يرفض تمرير قانون يمنع ارتداء ملابس معينة او بتشغيل الموسيقى داخل ساحات حائط المبكى

تنصّل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ظهر اليوم (الخميس) من مشروع القانون الذي طالب رئيس شاس أرييه درعي بتقديمه إلى لجنة الوزراء يوم الأحد - والذي بموجبه سيتم فرض عقوبة بالسجن ستة أشهر على من يصل بملابس غير مناسبة أو يقوم بتشغيل الموسيقى في منطقة حائط المبكى.

وقال نتنياهو في مقطع فيديو نشره "أود أن أطمئن وأوضح أن الوضع الراهن في حائط المبكى، الذي هو مكان مهم الشعب الإسرائيلي كله، سيبقى كما هو اليوم. كما تحدثت مع أصدقائي قادة الأحزاب، والجميع وافق بأن القانون لن يتم تمريره الآن. وحتى لو تم تمريره، فلن يتم تمريره ببنود تتعلق بتحريم الدخول بملابس معينة أو بالآلات موسيقية. سيبقى الجدار كما هو عليه اليوم ".

ورحب حزب شاس بإعلان نتنياهو عن استمرار الوضع الراهن في منطقة حائط المبكى، وقالوا إنهم وافقوا على إزالة مشروع القانون من جدول الأعمال بعد أن أعلن نتنياهو أن الدولة ستطلب من المحكمة العليا تأجيل جلسة الاستماع بشأن الالتماسات لتنفيذ القرار المتعلق بحائط المبكى .

هذه التماسات قديمة جدًا يصعب على المحكمة البت فيها نظرًا لحساسيتها الكبيرة تجاه المجتمع الإسرائيلي ويهود الشتات. وكان من المفترض أن تقدم الدولة ردها إلى المحكمة العليا يوم الخميس المقبل، وكان من المقرر عقد جلسة الاستماع في الالتماس نهاية الشهر الجاري، وكانت آخر جلسة استماع بشأن الالتماسات قبل أكثر من عامين، حيث تم تأجيل الإجراءات بسبب الأزمة السياسية.

كان الليكود متفاجئًا جدًا بالنقاش الدائر حول مشروع القانون، وقال إنه ما كان يجب أن يكون على جدول أعمال لجنة الوزراء على الإطلاق. يبدو أن القانون يهدف إلى إحراج الائتلاف ويلقي الضوء على العلاقة المعقدة بين رئيس حزب شاس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. يبدو أن درعي، الذي أقيل من منصبه كوزير الداخلية ووزير الصحة، أراد التعبير عن غضبه من أنهم لم يشرعوا بعد في الترويج للقانون الذي يهدف إلى إعادته إلى الحكومة.

الغرض من مشروع القانون ، الذي تنص اتفاقيات الائتلاف على الموافقة عليه ، هو إزالة العناصر العلمانية أو الدينية الليبرالية من ساحات منطقة حائط المبكى.