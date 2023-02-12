السلطات الإسرائيلية تغلق منزل منفذ عملية الدهس في القدس التي أودت بحياة طفلين وشاب عشريني بانتظار هدمه

السلطات الإسرائيلية تغلق منزل منفذ عملية الدهس في القدس التي أودت بحياة طفلين وشاب عشريني

أمرت السلطات الإسرائيلية بإغلاق منزل منفذ عملية الدهس في القدس التي أودت بحياةطفلين شقيقين وشاب عشريني، بانتظار هدمه تمثيلا للردع عطفا على ما تم في أعقاب الهجوم بالرصاص على رواد كنيس في نيفيه يعكوف في القدس قبل أسبوع تقريبا.

نفذ فلسطيني عملية دهس في حي راموت بالقدس أودى في الحال بحياة ألتر شلومو ليدرمان (20 عامًا وهو طالب في مدرسة تلمودية) والطفل ذي الستة أعوام يسرائيل بلاي ليتم الإعلان في اليوم التالي (السبت) عن وفاة شقيق الطفل ابن الثمانية أعوام آشير مناحيم بلاي والذي أصيب بالعملية نفسها.

وبذلك ارتفع إلى ثلاثة عدد القتلى الإسرائيليين في الهجوم الذي وقع بعد ظهر الجمعة في حي راموت في القدس الشرقية. وبين الجرحى الأربعة في الهجوم والد الطفلين القتيلين الذي لا يزال في المستشفى، وشقيقهما الأكبر (عشرة أعوام)، وفق مصادر طبية اسرائيلية.

وفي أعقاب تلك العملية، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة بالتحرك الفوري لإغلاق منزل منفذ العملية وهدمه، كما أمر بتعزيز أفراد الأمن في المنطقة، وزيادة وتيرة التحقيقات والاعتقالات.

Israel Police القوات الإسرائيلية تغلق منزل منفذ عملية الدهس حسين قراقع الذي قتل ثلاثة أشخاص في هجوم دهس في راموت بالقدس.

ومن جهته أعلن رئيس بلدية القدس موشيه ليئون عن مزيد من أنشطة الحماية والحراسة في محطات الحافلات في المدينة وحولها.

ومن جهته قال الناطق باسم حركة الجهاد في الضفة الغربية، طارق عز الدين: "نرحب بالعمل البطولي في القدس الذي يؤكد مرارًا وتكرارًا أن شعبنا الفلسطيني مستمر في مقاومته للاحتلال حتى يتم إزالتها من قدسنا التي ستبقى. رمزا للصمود والعمل البطولي يرمز إلى نهج المقاومة لهزيمة المحتل المجرم". وكان فلسطينيون قد افادوا أن منفذ العملية هو حسين قراقع 31 عاما من العيسوية في القدس الشرقية.

وفي السياق أفادت صحيفة "الشرق الأوسط"، في وقت سابق، الجمعة، أن مصر كثفت جهود الوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين، بهدف إنهاء العنف في القدس والضفة الغربية، ومنع انتشاره إلى قطاع غزة، وحذر مسؤولون مصريون كبار من أن "الوضع قد يخرج عن نطاق السيطرة" وأشاروا إلى أن "مصر تعتزم الطلب من الولايات المتحدة إقناع إسرائيل بالمساعدة في الحد من التصعيد والعنف".