بايدن في أول تعليق على إصلاح القضاء الإسرائيلي: إجراء تغييرات أساسية يتطلب بناء إجماع

جاء في تعقيب بايدن "تكمن عبقرية الديمقراطية الأمريكية والديمقراطية الإسرائيلية في أنهما مبنيتان على مؤسسات قوية، وعلى ضوابط وتوازنات، وعلى قضاء مستقل

في أول تعقيب للرئيس الأمريكي جو بايدن على خطة وزير القضاء الإسرائيلي الهادفة إلى إجراء تغييرات جوهرية في الجهاز القضائي على نحو يمنح السلطة التشريعية اليد العليا بمواجهة القضاء إن "إجراء تغييرات أساسية يتطلب بناء إجماع شعبي".

وجاء في تعقيب بايدن "تكمن عبقرية الديمقراطية الأمريكية والديمقراطية الإسرائيلية في أنهما مبنيتان على مؤسسات قوية، وعلى ضوابط وتوازنات، وعلى قضاء مستقل. إن بناء إجماع حول التغييرات الأساسية مهم حقًا لضمان اقتناع الناس بها الأمر الذي يمكّن استدامتها".

في إسرائيل، خرجت للأسبوع الثالث على التوالي مظاهرات ضخمة ضمت عشرات آلاف المحتجين ضد خطة ليفين-نتنياهو إجراء ما يعتبرانه إصلاحا قضائيا على نحو يهدد استقلال القضاء ويمنح الحكومة إمكانية تجاوز قرارات القضاء من خلال "فقرة التغلب".

افتتح المتظاهرون السبت نشاطهم الاحتجاجي بدقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا عملية الدهس الدموية التي وقعت الجمعة في حي راموت في القدس. وشملت المظاهرات عدة مدن مركزية أبرزها تل أبيب في شارع كابلان حيث المكاتب الحكومية إضافة إلى حيفا وبئر السبع في الجنوب.

وتواصل إصلاحات وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين المقترحة إثارة ردود الأفعال المعترضة على تلك الخطة والتي اعتبرها عدد كبير من المحاضرين القانونيين في أرقى الكليات الإسرائيلية نوعا من الانقلاب في نظام الحكم الهادف في نهاية المطاف إلى الإجهاز على سلطة القضاء وتغيير وجهها جذريا.

وفي دفاعه عن الخطة لإصلاح القضاء قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق "الغالبية العظمى من الجمهور توافق على أن هناك حاجة لإجراء تغييرات في نظام العدالة وإنفاذ القانون"وقال"تحدثنا عن هذا قبل الانتخابات وحصلنا على تفويض واضح من الجمهور" وتابع "التغييرات يجب أن تكون مع البقاء على دراية بجميع المواقف".