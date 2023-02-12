شرطة القدس توقف امرأة نصف عارية بالقرب من حائط المبكى في القدس

واعتقل ضباط الشرطة السيدة البالغة من العمر 35 عاما والمقيمة في مركز مدينة القدس للاشتباه في تعمد عدم احترام مكان مقدس

تسللت امرأة في وضح النهار الأحد إلى داخل منطقة الصلاة في حائط المبكى في القدس وهي ترتدي ملابسها الداخلية فقط، وفقا لتقارير الشرطة.

واعتقل ضباط الشرطة السيدة البالغة من العمر 35 عاما والمقيمة في مركز مدينة القدس للاشتباه في تعمدها عدم احترام مكان مقدس، وتم نقلها للتحقيق.

وأعرب الحاخام الأكبر لحائط المبكى عن "صدمة وألم عميقين" إزاء "الاستفزاز الحقير". وتابع أن حائط المبكى "مقدس بالنسبة لليهود كلهم، رجالا كانوا أم نساء، ويجب أن يظل موحدا ومنزها عن أي جدل أو استفزاز".

الحائط الغربي، المعروف أيضًا باسم حائط المبكى، هو أحد أقدس المواقع في الديانة اليهودية. ومن المتوقع أن ترتدي النساء ملابس محتشمة في الموقع. تم نشر صور على تليغرام للمرأة نصف العارية، والتي بدا أنها كتبت شعارا ما على فخذها.

يربط مراقبون تلك الحادثة مع ما قدمه الأسبوع الفائت حزب شاس الأرثوذكسي المتشدد من مشروع قانون يهدف إلى تغريم المصلين - أو ربما إصدار حكم بالسجن لمدة ستة أشهر – بحال تجولوا في الموقع بطريقة غير محتشمة أو أبدوا عدم احترام للمصلين الأرثوذكس المتزمتين. ومع ذلك، أكد وزير القضاء ياريف ليفين أن مشروع قانون شاس لن يكون على جدول أعمال لجنة مجلس الوزراء للتشريع عند اجتماعها.

يربط مراقبون تلك الحادثة مع ما قدمه الأسبوع الفائت حزب شاس الأرثوذكسي المتشدد من مشروع قانون يهدف إلى تغريم المصلين - أو ربما إصدار حكم بالسجن لمدة ستة أشهر – بحال تجولوا في الموقع بطريقة غير محتشمة أو عدم احترام المصلين الأرثوذكس المتزمتين. ومع ذلك، أكد وزير القضاء ياريف ليفين أن مشروع قانون شاس لن يكون على جدول أعمال لجنة التشريع الوزارية لدى انعقادها.