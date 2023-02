إقرار مشروعي قانون يمهدان لتمرير الإصلاح القضائي في الكنيست وسط مشهد احتجاجي غير مألوف

صادقت لجنة القضاء والقانون والدستور في الكنيست اليوم الإثنين بالقراءة الأولى على مشاريع قوانين الإصلاح القانوني، والتي تنص على أن الائتلاف سيتحكم بتعيين القضاة ويمنع محكمة العدل العليا من مناقشة قوانين الأساس، وسط مشهد احتجاجي غير مألوف.

شهدت لجنة الدستور والقانون والقضاء بالبرلمان الإسرائيلي (الكنيست) يوم الإثنين معارك شديدة غلب عليها الصراخ والغناء وخروج دراماتيكي حيث تنازع أعضاء الائتلاف والمعارضة حول التشريعين المقرر إقرارهما لتمرير الإصلاح القضائي الذي تقوده الحكومة.

سيشكل القانونان المعنيان أساس خطة الحكومة للقضاء فعليًا على قدرة المحكمة العليا على مراقبة الكنيست، وهو الإصلاح القضائي الذي كان أساسًا للاحتجاجات العارمة التي عمت جميع أنحاء البلاد لعدة أسابيع. تم اقتراح هذه الإصلاحات لأول مرة من قبل وزير القضاء ياريف ليفين في أوائل كانون الثاني/ يناير.