إقرار مشروعي قانون يمهدان لتمرير الإصلاح القضائي في الكنيست وسط مشهد احتجاجي غير مألوف

سيشكل القانونان المعنيان أساس خطة الحكومة للقضاء فعليًا على قدرة المحكمة العليا على مراقبة الكنيست، وهو الإصلاح القضائي الذي كان أساسًا للاحتجاجات العارمة

صادقت لجنة القضاء والقانون والدستور في الكنيست اليوم الإثنين بالقراءة الأولى على مشاريع قوانين الإصلاح القانوني، والتي تنص على أن الائتلاف سيتحكم بتعيين القضاة ويمنع محكمة العدل العليا من مناقشة قوانين الأساس، وسط مشهد احتجاجي غير مألوف.

شهدت لجنة الدستور والقانون والقضاء بالبرلمان الإسرائيلي (الكنيست) يوم الإثنين معارك شديدة غلب عليها الصراخ والغناء وخروج دراماتيكي حيث تنازع أعضاء الائتلاف والمعارضة حول التشريعين المقرر إقرارهما لتمرير الإصلاح القضائي الذي تقوده الحكومة.

سيشكل القانونان المعنيان أساس خطة الحكومة للقضاء فعليًا على قدرة المحكمة العليا على مراقبة الكنيست، وهو الإصلاح القضائي الذي كان أساسًا للاحتجاجات العارمة التي عمت جميع أنحاء البلاد لعدة أسابيع. تم اقتراح هذه الإصلاحات لأول مرة من قبل وزير القضاء ياريف ليفين في أوائل كانون الثاني/ يناير.

https://twitter.com/i/web/status/1625046945847816195 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

قام عضو الكنيست سيمحا روتمان بطرد أعضاء المعارضة الذين بدأوا في الغناء وسط هتافات متعالية وترديد لكلمة "العار العار"! التي كان يمكن سماعها من المتظاهرين الذين تجمعوا خارج البرلمان. أحد مشاريع القوانين، الذي كتبه روتمان بنفسه، سيمنع المحكمة العليا الإسرائيلية من عرقلة التشريع الذي يتعارض مع أحد قوانين الأساس لإسرائيل، والتي تعمل بمثابة دستور البلاد الفعلي.

https://twitter.com/i/web/status/1625053213895401472 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

سيسمح مشروع قانون روتمان - المسمى "فقرة التغلب" - للكنيست بإصدار قوانين تتعارض مع 12 قانون أساس دون تدخل من المحكمة. يتطلب مشروع القانون من المحكمة أن توافق بالإجماع على أن التشريع غير دستوري، وإذا لم يوافق أحد القضاة الخمسة عشر، يمكن للكنيست إعادة تمرير القانون بأغلبية.

استمرت الاضطرابات لأكثر من نصف ساعة، مما منع اللجنة من المضي قدمًا. أخيرًا، ومع ذلك، فقد تم تمرير مشروع قانون الإصلاح القضائي الأول 9-7 لصالح مشروع القانون، فيما واصل أعضاء المعارضة الاحتجاج بالصراخ.