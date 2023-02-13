وزير الأمن القومي يدعو لمحاكمة رئيس بلدية تل أبيب على خلفية "أقواله التحريضية"

كان حولدائي قد قال "الدول الدكتاتورية تصبح ديمقراطية مرة أخرى بسفك الدماء"، وهو ما اعتبره بن غفير تحريضا على القتل.

قال وزير الأمن القومي ايتامار بن غفير إنه يتوجب على المستشارة القضائية للحكومة أن تأمر فورا بإجراء تحقيق ضد رئيس بلدية تل أبيب رون خولدائي على خلفية تصريحاته اليوم الإثنين. وتابع بن غفير"رئيس بلدية تل أبيب لا يتمتع بحصانة ولا امتياز للتحريض على القتل. دعوته خطيرة ويجب استجوابه بشأنها ومحاكمته".

وكان حولدائي قد صرح في سياق ذهاب الحكومة الحالية نحو اليمين المتشدد لا سيما وقد أمسك هؤلاء بزمام الحكم في البلاد: "الدول الدكتاتورية تصبح ديمقراطية مرة أخرى بسفك الدماء". وهو ما اعتبره بن غفير تحريضا على القتل.

ورد رئيس حزب "معسكر الدولة" عضو الكنيست بيني غانتس على كلمات حولدائي عبر حسابه على تويتر بالقول: "معركتنا هي من أجل الديمقراطية الإسرائيلية، وليس القتال فيما بيننا. أتفهم مشاعر الألم والخوف ولا ألغيهما، لكن يجب أن نوقف الخطاب العنيف على الفور. دعوة حولدائي خطيرة، وفي غير محلها وأكثر من ذلك - تضر بالنضال العادل".