إسرائيل في رسالة للولايات المتحدة: لن يتم تشريع المزيد من البؤر الاستيطانية الا في حال وقوع عمليات

وأشار التقرير ان الضغوطات الأمريكية كانت أدت الى خفض عدد البؤر التي كان من المفترض المصادقة عليها

على خلفية قرار الكابينيت تشريع بؤر استيطانية وتعزيز البناء في المستوطنات، قام مسؤولون إسرائيليون ببعث رسالة الى الولايات المتحدة مفادها أنه لن يتم دفع المزيد من الخطوات المشابهة خلال الفترة القريبة. مع ذلك بحسب القناة "13"، فإنه وفقا لهؤلاء المسؤولين، الأمر يتعلق بالوضع الأمني وبأن وقوع عمليات خطيرة أخرى من الممكن أن يغير القرار.

ويشار إلى أنه منذ البداية كان الكابينيت سيصادق على 14 بؤرة استيطانية، لكن بعد الحديث مع الأمريكيين تقرر المصادقة علىى تسعة فقط، الولايات المتحدة أصرت على خفض غدد البؤر الاستيطانية وعلى أنه يجب أن تكون مقامة منذ سنوات كثيرة وليست تلك المنعزلة.

وبحسب القناة، في إسرائيل يقدرون أن الفلسطينيين سيقدمون قرارا ضد إسرائيل للمصادقة عليه في مجلس الأمن، أيضا المسؤولين الفلسطينيين يؤكدون وجود نية من هذا القبيل. وبعث السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة جلعاد أردان رسالة الى مجلس الأمن الدولي مساء اليوم بعد العمليات في القدس.

وعلى صعيد متصل، أدان وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، قرار الكابينيت الإسرائيلي على توسيع المستوطنات وتشريع تسعة بؤر استيطانية في الضفة الغربية وبناء ما يقرب من 10000 وحدة استيطانية سكنية.