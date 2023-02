رئيس الصهيونية الدينية يدعو إلى اجتماع طارئ على خلفية اقتلاع أشجار زرعها أحد المستوطنين

دعا رئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى عقد اجتماع عاجل بشأن اقتلاع أشجار الزيتون التي زرعها مستوطن يهودي بشكل غير قانوني في وادي شيلو بالضفة الغربية.

وزعم سموتريتش أن الخطوة تنتهك اتفاقيات الائتلاف. فمن المقرر أن يحصل سموتريتش على صلاحيات لتعيين ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي وسيكون مشاركا في سياسة جهاز الأمن الإسرائيلي في الضفة الغربية فضلا عن مطالبته الحصول على صلاحيات تفوض إليه شؤون الإدارة المدنية في الضفة الغربية- وهي صلاحيات من المقرر انتزاعها من رئيس هيئة الأركان ووزير الأمن.

صدرت أوامر الاقتلاع من قبل وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت صباح اليوم الأربعاء وجوبهت بمقاومة عنيفة من المستوطنين وعشرات النشطاء اليمينيين الذين تجمعوا في الموقع لمنع تنفيذ عمليات الاقتلاع.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي المحتجين وهم يسدون الجرافات ويربطون أنفسهم بالأشجار. وأدت المواجهة إلى اشتباكات مع قوات حفظ النظام واعتقالات.