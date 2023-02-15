رئيس الصهيونية الدينية يدعو إلى اجتماع طارئ على خلفية اقتلاع أشجار زرعها أحد المستوطنين

"لقد طالبنا وحصلنا في اتفاقيات الائتلاف على المسؤولية عن الإدارة المدنية في يهودا والسامرة من أجل وضع حد لهذه المعاملة السيئة التمييزية ضد المستوطنين

دعا رئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى عقد اجتماع عاجل بشأن اقتلاع أشجار الزيتون التي زرعها مستوطن يهودي بشكل غير قانوني في وادي شيلو بالضفة الغربية.

وزعم سموتريتش أن الخطوة تنتهك اتفاقيات الائتلاف. فمن المقرر أن يحصل سموتريتش على صلاحيات لتعيين ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي وسيكون مشاركا في سياسة جهاز الأمن الإسرائيلي في الضفة الغربية فضلا عن مطالبته الحصول على صلاحيات تفوض إليه شؤون الإدارة المدنية في الضفة الغربية- وهي صلاحيات من المقرر انتزاعها من رئيس هيئة الأركان ووزير الأمن.

صدرت أوامر الاقتلاع من قبل وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت صباح اليوم الأربعاء وجوبهت بمقاومة عنيفة من المستوطنين وعشرات النشطاء اليمينيين الذين تجمعوا في الموقع لمنع تنفيذ عمليات الاقتلاع.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي المحتجين وهم يسدون الجرافات ويربطون أنفسهم بالأشجار. وأدت المواجهة إلى اشتباكات مع قوات حفظ النظام واعتقالات.

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وانتقد سموتريش غالانت في تغريدات وبعث برسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يطالبه فيها بوقف التجريف، وهو ما فعله نتنياهو في النهاية عندما لم يتبق سوى شجرتين.

وكتب سموتريتش على تويتر: "اقتلاع البستان في وادي شيلو ظلم يصرخ إلى السماء وكان من الممكن ، بل كان ينبغي منعه".

https://twitter.com/i/web/status/1625810079827038208 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

"لقد طالبنا وحصلنا في اتفاقيات الائتلاف على المسؤولية عن الإدارة المدنية والحياة المدنية في يهودا والسامرة على وجه التحديد من أجل وضع حد لهذه المعاملة السيئة التمييزية ضد المستوطنين"، شدد مستخدماً الاسم التوراتي للضفة الغربية.

وكتب سموتريتش يقول: "إن إنكار وزير الأمن غالانت للاتفاق الواضح وتباطؤ رئيس الوزراء في هذه المسألة غير مقبول ولا يمكن السماح له بالاستمرار".