الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة التمهيدية على إلغاء قانون الانسحاب من شمال الضفة الغربية

ستسمح الموافقة النهائية على القانون بوصول اليهود إلى البؤرتين الاستيطانيتين حوميش وسا-نور في شمال الضفة، لكن الحظر على البناء والعيش هناك لا يزال ساري المفعول

أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولية مشروع قانون إلغاء الانسحاب من شمال الضفة الغربية، الذي سيسمح للمستوطنين بالعودة إلى أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية التي انسحبت منها اسرائيل بعد تطبيق خطة الانسحاب في 2005 وهي غانيم وكاديم وحومش وسا-نور، علما أن سائر المستوطنات الواقعة في المنطقة ج شمال الضفة الغربية لا تزال حتى اليوم - تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

أيد 62 نائبا من أعضاء الكنيست مشروع القانون، مقابل 36 عارضوه. ستسمح الموافقة النهائية للقانون بوصول المستوطنين الإسرائيليين إلى البؤرتين الاستيطانيتين حوميش وسا-نور في شمال الضفة، لكن الحظر على البناء والعيش هناك لا يزال ساري المفعول.

وتأتي هذه الخطوة متجانسة إلى حد ما مع إعلان بنيامين نتنياهو الأخير عن شرعنة تسع بؤر غير قانونية وبناء آلاف الوحدات السكنية في الضفة الغربية وسط معرفته بأن الردود العالمية المعارضة ستأتي تباعا.

كما يشار إلى أن اتفاقيات الائتلاف التمهيدية التي تمت بين الأحزاب الدينية واليمينية التي فازت في الانتخابات بأكبر عدد من المقاعد وبين نتنياهو قد اشتملت على الموافقة على تعديل "قانون الانسحاب". وتصدرت القضية لائحة القوانين التي وضع الائتلاف نصب عينيه تسريع سنها، ويعني القانون الانسحاب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية. وهو قانون سنه الكنيست عام 2005، لتنفيذ تفكيك المستوطنات الإسرائيلية.

وبحسب استطلاعات الرأي، فإن أغلبية الشارع الإسرائيلي، يعتبرون "الانسحاب" خطأ فادحا. وما زال الجيش الإسرائيلي يُطبّق القانون، ويمنع المستوطنين من دخول المستوطنات المخلاة، شمال الضفة الغربية. فيما يرى أقصى اليمين، عصب الحكومة الحالية، أنه يجب التكفير عن خطأ الانسحاب بتعديل القانون، بحيث يُسمح للمستوطنين العودة إلى مستوطناتهم، شمال الضفة الغربية. ووصلت القضية إلى أروقة المحاكم.