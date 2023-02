إيلي كوهين يزور موقعي بوتشا وبابي يار في أوكرانيا

وصل وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين يوم الخميس إلى بلدة بوتشا القريبة من كييف، والتي ذاع صيتها على إثر عمليات القتل الجماعي للمدنيين تحت الاحتلال الروسي.

وزار الوزير الذي وصل إلى أوكرانيا في وقت سابق من صباح اليوم للقاء نظيره دميتري كوليبا ووزير الدولة فولوديمير زيلينسكي، بعض منازل سكان بوتشا اليهود. وأبلغ أولئك الوزير عن مصاعب الحرب التي عانوا منها في الأشهر الاثني عشر الماضية منذ بدء الغزو الروسي في فبراير/ شباط الماضي.

قمت بزيارة بوتشا، إحدى ضواحي كييف التي تضررت بشدة في بداية الحرب. من المستحيل أن أبقى غير مبال أمام المشاهد القاسية وقصص الرعب التي سمعتها وانكشفت على تفاصيلها هنا، إسرائيل تدين أي إيذاء متعمد للأبرياء"، غرد الوزير.