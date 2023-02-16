إيلي كوهين يزور موقعي بوتشا وبابي يار في أوكرانيا

من المستحيل أن أبقى غير مبال أمام المشاهد القاسية وقصص الرعب التي سمعتها وانكشفت على تفاصيلها هنا، إسرائيل تدين أي إيذاء متعمد للأبرياء"، غرد الوزير

وصل وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين يوم الخميس إلى بلدة بوتشا القريبة من كييف، والتي ذاع صيتها على إثر عمليات القتل الجماعي للمدنيين تحت الاحتلال الروسي.

Ministry of Foreign Affairs وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين يضع الزهور في نصب تذكاري في مدينة بوتشا بأوكرانيا.

وزار الوزير الذي وصل إلى أوكرانيا في وقت سابق من صباح اليوم للقاء نظيره دميتري كوليبا ووزير الدولة فولوديمير زيلينسكي، بعض منازل سكان بوتشا اليهود. وأبلغ أولئك الوزير عن مصاعب الحرب التي عانوا منها في الأشهر الاثني عشر الماضية منذ بدء الغزو الروسي في فبراير/ شباط الماضي.

قمت بزيارة بوتشا، إحدى ضواحي كييف التي تضررت بشدة في بداية الحرب. من المستحيل أن أبقى غير مبال أمام المشاهد القاسية وقصص الرعب التي سمعتها وانكشفت على تفاصيلها هنا، إسرائيل تدين أي إيذاء متعمد للأبرياء"، غرد الوزير.

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ثم توجه الوزير إلى بابي يار، أحد أشهر مواقع القتل الجماعي لليهود السوفييت على يد النازيين. هناك تلا كوهين صلاة مع أعضاء الجالية اليهودية ووضع الزهور على النصب التذكاري لضحايا الهولوكوست.

Ministry of Foreign Affairs وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين يضع الزهور على النصب التذكاري في بابي يار ، أوكرانيا.

قال الوزير "نحن نقف اليوم في هذا المكان المسكون بالألم، حيث قتل أكثر من 30 ألف يهودي في عملية سبقت الحل النهائي الرهيب الذي أدى إلى انقراض أكثر من مليون ونصف المليون يهودي في أراضي الاتحاد السوفيتي السابق".

Ministry of Foreign Affairs وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في بابي يار ، أوكرانيا.

"وأنا أقف هنا اليوم كوزير للشؤون الخارجية لدولة إسرائيل وممثل حكومة إسرائيل، يمكنني أن أضمن أننا سنبذل قصارى جهدنا لحماية شعبنا وتوفير الأمن له ضد أولئك الذين يزرعون الشر ضدهم"، تعهد كوهين.