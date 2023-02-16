إسرائيل تلاحق قيادات وأسرى سابقًا بدعوى تلقي معاشات من السلطة الفلسطينية

أقرت الكنيست، أمس الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة قانونًا يقضي بسحب الجنسية والإقامة الإسرائيلية عن مواطنين عرب من القدس وداخل الخط الأخضر

جاء في قائمة مُسربة وصلت نسخة عنها لـ i24NEWS، أسماء شخصيات وقيادات من داخل الخط الأخضر والقدس تنوي السلطات الإسرائيلية فرض حجوزات على أرصدتهم البنكية بإدعاء تلقيهم رواتب ومخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.

ومن أبرز الأسماء كان محمد بركة - رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في إسرائيل والأسيرين المحررين مؤخرًا كريم وماهر يونس من قرية عارة في منطقة المثلث.

وفي أعقاب توجه مراسل i24NEWS لأخذ رد وتعقيب من محمد بركة، رفض الأخير التعليق أو نفي تلقيه معاشًا من السلطة الفلسطينية.

ويُعرف محمد بركة كأحد أبرز القيادات العربية والشيوعية في إسرائيل وشغل منصب عضو كنيست في وقت سابق عن كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، كما تجمعه علاقات وطيدة بالسلطة الوطنية الفلسطينية.

وتأتي الإجراءات الإسرائيلية ردًا على موجة العمليات الأخيرة ضد إسرائيليين وفي إطار ما تعتبر السلطات "محاربة الإرهاب".

وأقرت الكنيست، أمس الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة قانونًا يقضي بسحب الجنسية والإقامة الإسرائيلية من مواطنين عرب من القدس وداخل الخط الأخضر ممن أدينوا بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين ويتلقون معاشات من السلطة الفلسطينية ومن ثم ترحيلهم إلى قطاع غزة أو أراضي السلطة الفلسطينية.