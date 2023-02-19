الولايات المتحدة تحث نتنياهو على "فرملة" الإصلاح القضائي

"سوف نتجاوز هذه الفترة الزمنية. سيكون الأمر قاسياً، لكن ... يمكنك الاحتفاظ بعلاقة رائعة مع حليفك، وتعرب عن عدم موافقتك حين لا توافق، "قال نيدس.

قال السفير الأمريكي في إسرائيل توم نيدس في مقابلة إن واشنطن تطلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "فرملة" خطة الإصلاح القضائي.

قال نيدس لشبكة CNN إن الولايات المتحدة لا تحاول "إملاء" كيفية إجراء الإصلاح القانوني المقترح، لكنها تحث على البحث عن إجماع وسط الاحتجاجات الشعبية المستمرة في إسرائيل.

قال نيدس، إننا نقول لرئيس الوزراء - كما أقول أنا لأولادي - "شدوا الفرامل، على رسلكم، إعملوا على تحقيق إجماع حول الموضوع، اجمعوا الأطراف على طاولة واحدة".

وشدد على أن "الشيء الوحيد الذي يربط بلدينا معا هو الشعور بالديمقراطية والشعور (بأهمية) المؤسسات الديمقراطية". وأضاف المبعوث أن ذلك يسمح للولايات المتحدة بالدفاع عن إسرائيل في الأمم المتحدة.

وقال: "عندما نعتقد أن تلك المؤسسات الديمقراطية تتعرض لضغوط وتوتر، فإننا نبين (قلقنا). هذا ما نفعله الآن"، مشيرًا إلى أن 50 إلى 60 في المائة من الإسرائيليين يعارضون الإصلاح وأنه يقلق اليهود الأمريكيين أيضًا.

قال نيدس: "ليس اليهود الليبراليون مثلي فحسب، بل (اليهود) الحداثيون والمحافظون أيضا قلقين للغاية".

وفقا للمبعوث، فإن نتنياهو يولي اهتماما للمخاوف "بين الشركات والاستثمار" بشأن التعديل القضائي الذي اقترحته حكومته.

وقال: "الأمر الوحيد الذي يشد انتباه رئيس الوزراء - كما ينبغي- هو التأثير الاقتصادي الذي يمكن أن يترتب على ذلك".

وعلى الرغم من قرار الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) التصويت على الإصلاح في قراءة أولى يوم الإثنين، قال نيدس إنه متفائل بشأن موافقة الحكومة على تأجيل ذلك. كما أكد أن الولايات المتحدة "تدعم إسرائيل في الأمن وفي الأمم المتحدة" بغض النظر عن الخلافات حول هذا الموضوع.

"سوف نتجاوز هذه الفترة الزمنية. سيكون الأمر قاسياً، لكن ... يمكنك الاحتفاظ بعلاقة رائعة مع حليفك، وتعرب عن عدم موافقتك حين لا توافق، "قال نيدس.