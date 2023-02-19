إسرائيل:العمل على إقامة "طاقم رفيع" لمتابعة التحريض بمواقع التواصل برئاسة بن غفير

الطاقم المشار اليه مكون من ثلاثة طواقم فرعية مختصة بمواضيع مختلفة وستجتمع أسبوعيا لمتابعة الأحداث

اتفق كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي ايتمار بن غفير على أقامة "طاقم رفيع " للاهتمام ومتابعة قضية التحريض في شبكات التواصل الاجتماعي. برئاسة الوزير ايتمار بن غفير ويضم الطاقم ثلاثة طواقم ثانوية تعمل بصورة يومية وتجتمع أسبوعيا بهدف استعراض لصورة الأوضاع وتوصياتها ، بحسب اختصاصها.

وكتب في الاقتراح :"وتيرة العمليات الدامية التي وقعت مؤخرا من قبل شبان صغار جدا بالعمر جزء منهم بجيل 13 و14، والذين بموجب تقديرات الأجهزة الاستخباراتية عملوا بدافع التقليد والإلهام، وبتأثير مضامين محرضة في شبكات التواصل الاجتماعي". وبحسب اقتراح رئيس الحكومة الطواقم الثلاثة التي سيشملها "الطاقم الرفيع" ستكون:

طاقم إنفاذ القانون : المسؤول عن الموافقات وفتح التحقيق والمحاكمة، برئاسة شخصية عامة ونائبها، وأعضاءه ممثلي وحدة التحقيقات في شرطة إسرائيل، ونائب النائب العام للدولة أو محامٍ مؤهل نيابة عنه.

طاقم استخبارات: مهمته دراسة امكانيات وتحسين قدرات تجميع ومراقبة في شبكات التواصل الاجتماعي والاشارة الى الاتجاهات، والاحداث الملموسة، برئاسة لواء استخبارات وبه ممثلين من قسم التحقيقات والاستخبارات، الشاباك، المقر الوطني للسايبر والجيش الاسرائيلي.

طاقم الأدوات القانونية: والذي يتمثل دوره بالانخراط بفحص الوضع القانوني القانوني وتقديم رؤى وتوصيات لإعطاء أدوات قضائية تتيح استجابة فعالة للتهديدات والتحديات لمواجه التحريض في مواقع التواصل، اعضاء الطاقم هو ممثلين عن مستشار الأمن القومي، مستشار الشرطة ووزارة العدل.