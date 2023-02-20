رئيس الشاباك رونين بار يحذّر رئيس الوزراء ووزير القضاء من مغبة استمرار الغليان في الشارع الإسرائيلي

رئيس الشاباك أطلع الوزير ليفين على آخر التقييمات، والتي تشي بأن احتمالات العنف تتجه إلى التصعيد في ضوء الأحداث، وطالبه بتهدئة المنطقة

حذّر رئيس الشاباك رونين بار في حديث هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير القضاء ياريف ليفين، أجراه قبل عدة أيام من تداعيات استمرار الغليان في الشارع الإسرائيلي على خلفية المعارضة الشديدة للثورة القضائية المقرر اعتمادها من قبل ائتلاف اليمين الذي أفرزته الانتخابات الأخيرة.

وأوضح رونين للمسؤولين أنه "يجب القيام بكل ما يلزم لتهدئة الأوضاع"، وفق النشر في N12. كما أفيد بأن رئيس الشاباك أطلع الوزير ليفين على آخر التقييمات، والتي تشي بأن احتمالات العنف تتجه إلى التصعيد في ضوء الأحداث، وطالبه بتهدئة المنطقة.

ويشهد الشارع الإسرائيلي غليانا غير مسبوق أججته الإصلاحات القضائية المقترحة والتي تهدف على الأقل بنظر المعارضة إلى المس بالجهاز القضائي ورفع يده عن مراقبة الحكومة ولا سيما القوانين التي تسنها والتي قد تعتبر غير دستورية فيما سيعتبر مسا بالديمقراطية.

يشار إلى أن عشرات آلاف المحتجين ضد خطة الإصلاح القضائي خرجوا في ساعات مبكرة من نهار اليوم الإثنين وأغلقوا عدة محاور رئيسية في البلاد، فضلا عن منع نواب منتخبين من الوصول إلى مبنى الكنيست للمشاركة في النقاشات المقرر على إثرها التصويت على التغييرات المقترحة بالقراءة الأولى.

وعقب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإثنين على محاولات عرقلة وصول أعضاء الائتلاف إلى مقر عمهلم في الكنيست بسبب قوافل المحتجين التي أغلقت الشوارع بالقول: "عندما يمنع المتظاهرون النواب من الحضور والتصويت في الكنيست، ويتسببون بالتعاسة لفتاة مصابة بالتوحد، فإن هذا ليس احتجاجًا شرعيًا. المتظاهرون أنفسهم الذين يتحدثون عن الديمقراطية هم الذين يقضون على الديمقراطية عندما يمنعون ممثلي الجمهور من ممارسة الحق الأساسي في الديمقراطية - التصويت".