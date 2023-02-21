الكنيست يمرر بالقراءة الأولى عدة إصلاحات قضائية في صلب الجدل

إضافة إلى الانتقادات المقترنة بالإصلاحات القضائية، وعمله على تغيير ميزان القوى القائم منذ فترة طويلة بين السلطات، يواجه نتنياهو محاكمات فساد ضده

مرّر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى عدة إصلاحات في القضاء الإسرائيلي في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، حيث صوّت 63 عضوا لصالح مشروع القانون، بينما عارضه 47.

أدت الإصلاحات المقترحة إلى انقسام الرأي العام الإسرائيلي، وواصل الائتلاف الحكومي العمل على تنفيذ بعض الإجراءات المثيرة للجدل غير آبه بالاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة التي اجتاحت البلاد بالتزامن مع موعد التئام الجلسات لمناقشة التعديلات والتصويت عليها.

سيحد مشروع القانون هذا من قدرة المحكمة العليا على التدخل فيما يتعلق بقوانين الأساس، التي تعمل كدستور لإسرائيل، وسيغير في الوقت نفسه تركيبة لجنة اختيار القضاة في غلبة ظاهرة للسياسيين.

في حين تم تجميد سائر الإصلاحات المقترحة الأخرى، حتى التسوية التي اقترحها الرئيس يتسحاك هرتسوغ تضمنت تجميدًا للتشريعات لاحتواء المعارضة التي خرجت إلى الشوارع، فإن هذه القضية ما زالت تدفع عشرات الآلاف من المحتجين للتظاهر أسبوعيا، بشكل منتظم.

قال يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، لأعضاء الائتلاف في تغريدة على تويتر إن "التاريخ سيحاسبكم." التقى لابيد في وقت سابق مع نتنياهو بشأن الإصلاحات، في محاولة لإيجاد حل وسط. على الرغم من تلك الجهود، يبدو أن حكومة إسرائيل ماضية قدما وسط تجاهلها أصوات المعارضة.

وكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تويتر بعد التصويت: "ليلة عظيمة ويوم عظيم".

إضافة إلى الانتقادات المقترنة بالإصلاحات القضائية، وعمله على تغيير ميزان القوى القائم منذ فترة طويلة بين السلطات، يواجه نتنياهو محاكمات فساد ضده.

سجل الصراع الدائر بين الفريقين على خلفية تلك التعديلات القضائية تصاعدا في الخطاب، وصفه الجناح اليميني بالتحريض، وبرز من بين السياسيين الذين شاركوا بتسخين الخطاب رئيس بلدية تل أبيب رون حولدائي ورئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت.