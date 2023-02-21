غداة إقرار التعديل القضائي بالقراءة الأولى يتسحاك هرتسوغ: "يوم صعب، شعور بالحزن والحداد يخيم علينا"

"هناك شعور بالحزن لأن العديد من المواطنين من كافة شرائح المجتمع الإسرائيلي الذين صوتوا لهذا الائتلاف وغيرهم الكثيرون يشعرون بالقلق على وحدة الشعب"

أدلى رئيس الدولة الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ بجملة تصريحات في أعقاب التصويت أمس بالقراءة الأولى على بندين لإجراء تعديلات على الجهاز القضائي في إسرائيل على نحو يقلب وجه القضاء ودون الإستناد إلى إجماع. وفي تعليق لافت على إجهار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سعادته بتمرير التعديلات (بعضها) بالقراءة الأولى أمس قائلا "إنه يوم عظيم"، فإن هرتسوغ وصف الشعور السائد بأنه "شعور حزين يعترينا في يوم صعب".

وتابع هرتسوغ: "هناك شعور بالحداد، وليس بالاحتفال. هناك شعور بالحزن لأن العديد من المواطنين من كافة شرائح المجتمع الإسرائيلي الذين صوتوا لهذا الائتلاف ومعهم الكثير من المواطنين يشعرون بالقلق على وحدة الشعب. يجب أن نبذل قصارى جهدنا حتى يتسنى بعد هذا التصويت الاستمرار في إجراء مفاوضات للوصول إلى مخطط متفق عليه يخرجنا من هذه الفترة الصعبة إلى فترة إصلاح دستوري متفق عليه".

وكرر الرئيس مطلبه السابق بالتوقف والتريث بشأن هذه التعديلات. مشيرا إلى أن "الآن هي الفرصة. أثبتوا جديتكم بالحديث. لقد وضعت الخطوط العريضة على الطاولة وتحدثت عنها وهذه الخطوط العريضة هي الخطوط العريضة الصحيحة من أجل الوصول إلى حل لانقسام عميق للغاية يشق المجتمع الإسرائيلي".

وطالب الرئيس الأطراف المتنازعة بإيجاد الطريق نحو التلاقي والتفاهم وسط تأكيده على أن هذا الخلاف قابل للحل "يمكن حل النزاع، يمكن الوصول إلى حل! يريد معظم الناس حلاً، ويريد معظم الناس مخططًا متفق عليه! كل أولئك الذين يدعمون التحاور، وهم يمثلون كافة أطياف المجتمع، من اليمين إلى اليسار ومن جميع أنحاء الطيف. كل هؤلاء يجب أن يستمروا في المطالبة بكل قوتهم لإيجاد الطريق".

يشار إلى أن رئيس الدولة شارك الثلاثاء، في مؤتمر إعلامي تنظمه صحيفة يديعوت أحرونوت وواينت بشكل منتظم حيث أدلى بتصريحاته، كما شارك في المؤتمر العديد من الشخصيات رفيعة المستوى في الدولة وتم التعرض للعديد من المحاور الحارقة في اللحظة الراهنة.