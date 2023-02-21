460 ضابط سابق في المخابرات الإسرائيلية يحثون الوزير ديختر على التصدي لـ "الثورة القضائية"

نحن أهل الظلال الذين كبرنا على أهمية شأن الدولة الرسمية وضبط السلطة نجد صعوبة بالبقاء في الظل والوقوف جانبا في مواجهة الأحداث التي تهز المجتمع الإسرائيلي

تقدمت مجموعة من الضباط والعاملين القدامى في سلك المخابرات فاق عددها الـ460 شخص، بينهم ثلاث قيادات ترأست المنظمة، هم كارمي جيلون وعامي أيالون ويوفال ديسكين، برسالة عاجلة إلى الرئيس السابق للمخابرات، وزير الزراعة آنيا آفي ديختر، يستحثونه من خلالها على الجهر بمعارضته لما وصفوه بـ"الثورة القضائية" لا سيما في أعقاب تمرير بندين رئيسيين منها في القراءة الأولى بالكنيست أمس.

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وجاء في الرسالة "أبو نبيل، (الاسم الحركي لديختر أثناء خدمته في المخابرات) لا تأخذ قسطا في التهديدات التي تمس بالمؤسسات الديمقراطية في إسرائيل. نحن مجموعة من مئات العاملين القدامى في الشاباك- الحراس، الذين عملوا بجانبك وتحت قيادتك ليلا ونهارا للحفاظ على أمن دولة إسرائيل وقوتها الوطنية بروح القيم التي تنص عليها وثيقة الاستقلال".

وتابعوا "نحن أهل الظل الذين كبرنا على أهمية شأن الدولة الرسمية والتواضع وضبط السلطة نجد صعوبة في البقاء في الظل والوقوف جانبا في مواجهة الأحداث التي تهز المجتمع الإسرائيلي هذه الأيام". من منظورنا، فإن التعديلات القضائية الهادفة إلى إضعاف السلطة القضائية هي بمثابة انقلاب على طبيعة وأولويات النظام الديمقراطي".

وأضافوا "أنت ونحن نعلم جيدًا أنه لم يتم أبدا عرقلة أو منع أي أمر أصدره الشاباك وجده ضروريا، من جانب المستشار القضائي أيا كان أو محكمة العدل العليا، ولكن فقط تم إجراء بعض التعديل عليه".

وتم توقيع الرسالة بالقول: "نتوجه إليك ونسألك - لا تأخذ قسطا في التحركات التي تهدد أسس النظام الديمقراطي ووحدة الشعب والحصانة الوطنية".

غني عن القول أن رئيس الدولة الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ أبدى امتعاضه من الأحداث التي تشهدها السياسة الإسرائيلية مؤخرا واستبدل توصيف نتنياهو بـ "اليوم العظيم" الذي شهد تمرير بندين إشكاليين في القراءة الأولى بتوصيف آخر هو "يوم حزين وصعب". ودعا هرتسوغ الفريقين المتنازعين إلى إيجاد الطريق للتوصل إلى مخطط متفق عليه يفضي بإجماع إلى إصلاح دستوري.