الكنيست يقر "فقرة التغلب" المختلف عليها بالقراءة التمهيدية

وزير القضاء: "لا وجود لدولة ديمقراطية دون تنظيم صريح في القانون بقدرة المحكمة على إبطال التشريع وقدرة مجلس النواب على تجاوز مثل هذا الحكم".

واصل الائتلاف الحكومي في إسرائيل العمل على إقرار جملة من التعديلات القانونية المثيرة للجدل، حيث تم الأربعاء إقرار تعديل ما يعرف بـ "فقرة التغلب" إلى جانب قانون "درعي 2" و"قانون الخميرة" وسط جدل كبير وصخب أحدثه نواب المعارضة، لا سيما على ضوء عدم إجراء أي نقاشات بين الائتلاف والمعارضة قبل التصويت، وفي نفس الوقت اعتبرت المعارضة الشعبية ذلك الإجراء بمثابة "إطلاق الرصاص للتأكد من قتل أي أمل للحوار".

ودافع وزير القضاء ياريف ليفين عن "فقرة التغلب" بالقول إن الهدف منها تنظيم مسألة يصعب التصديق أنه لم يتم تسويتها إلى الآن. وأضاف وزير القضاء أنه "لا وجود لدولة ديمقراطية دون تنظيم صريح في القانون بقدرة المحكمة على إبطال التشريع وقدرة مجلس النواب على تجاوز مثل هذا الحكم"، وفق النشر في N12.

ووجه ليفين بعد ذلك كلامه للمعارضة قائلا: "لو كنتم على استعداد للجلوس والتحدث، أعتقد أنه كان بإمكاننا الخروج بنتيجة ترضيكم. لن نخسر أي شيء بحال أجرينا الحوار. أسوأ شيء سيحدث – هو أننا حاولنا ولم نخرج باتفاق أو حاولنا وضيقنا الهوة". ثم قال "الحكومة تدعم مشروع القانون في القراءة التمهيدية من أجل السماح بدمجه في المناقشات التي تعقد في لجنة الدستور".

وعلق وزير القضاء السابق جدعون ساعر على "قانون درعي 2 " بالقول إن ذلك لا يرقى لأن يعتبر قانونا وهو نموذج متطرف لإساءة استخدام الصلاحية ويتنافى تماما مع سلطة القانون مشيرا إلى أن الائتلاف يسعى إلى تعيين آرييه درعي وزيرا بكل وسيلة علما أن المحكمة العليا أصدرت قبل نحو شهر قرار بإلغاء تعيينه وزيرا للداخلية والصحة على خلفية قرار إدانة سابق.

وبالنتيجة تم التصويت بالقراءة الأولى على إخضاع قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش) لوزير القضاء، وقانون الخميرة الذي يمنع إدخال المأكولات التي تشتمل على الخميرة إلى المستشفيات، في عيد الفصح اليهودي، وقانون يوسع صلاحيات المحاكم الحاخامية إلى المجال المدني بالموافقة.