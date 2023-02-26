قدامى المحاربين الإسرائيليين لهرتسوغ: يجب عدم تسييس الجيش الإسرائيلي

نحن نعزز دعوتك إلى الوقف الفوري للخطاب العنيف والممزق، بغض النظر عن مصير الإصلاح القضائي. يجب إجراء مناقشة حول اقتراحك في الكنيست ويجب احترام النتيجة".

بعث كبار المحاربين القدامى في القطاعين العسكري والأمني في إسرائيل برسالة دعم إلى الرئيس يتسحاك هرتسوغ قالوا فيها إن الجيش الإسرائيلي هو رمز رئيسي للتماسك الوطني ويجب أن يظل فوق الصراع الحزبي. وأضافوا : الجيش الإسرائيلي ليس حركة سياسية. نحن لسنا مع الإصلاح القضائي ولا ضده. ما يدفع حركتنا هو الحاجة إلى الحفاظ على دولة إسرائيل كوطن قومي للشعب اليهودي، على أساس مبدأ تكافؤ الفرص.

منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي (IDSF) هو حركة تضم أكثر من 16000 ضابط احتياطي ومتقاعد وقادة وجنود من جميع فروع الجيش الإسرائيلي والمجتمع الأمني الإسرائيلي. أمس الأحد، نشروا بيانا أعربوا فيه عن قلقهم من التوترات المتصاعدة في إسرائيل بشأن الإصلاح القضائي الذي اقترحته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وجاء في البيان أن خطاب هرتسوغ الذي دعا إلى تهدئة الأجواء وتخفيف حدة الخطاب من أجل التوصل إلى حل وسط بشأن الإصلاح القضائي يمثل "أحد أهم الخطابات وربما حتى الأهم، الذي ألقاه رئيس إسرائيلي على الإطلاق".

وشدد البيان على أن الجيش الإسرائيلي ليس هيئة سياسية، وأدان تصعيد الخطاب بشأن الإصلاح القضائي المقترح، مشيراً إلى أن "شرط الحوار ... [هو] دعوة فورية وصريحة لوقف الخطاب العنيف والخطير. الخطاب الذي تمثل خطرا على سيادة النظام الديموقراطي في إسرائيل. يجب عدم التسامح مع دعوات التمرد المدني والتهديدات بالاقتصاد والتهديدات المستترة بإلحاق الأذى برئيس الوزراء أو وزرائه أو الدعوات للحرب الأهلية".

"نحن نعزز دعوتك إلى الوقف الفوري للخطاب العنيف والمثير للانقسام، بغض النظر عن مصير الإصلاح القضائي. يجب إجراء مناقشة حول اقتراحك في الكنيست [البرلمان الإسرائيلي]. ويجب احترام نتائج هذه العملية".

والأهم من كل ذلك، "أي تشريع للكنيست - يمكن إلغاؤه، بينما لا يمكن إلغاء وحدتنا الوطنية وأمننا القومي. الجيش الإسرائيلي هو رمز تماسكنا الوطني ويجب إبعاده عن الخطاب السياسي ... لذلك ننضم إليك في دعوتك: توقفوا عن انتهاك تماسكنا الوطني. أوقفوا المقاطعات السياسية. أوقفوا الاستغلال السياسي للجيش الإسرائيلي".

وأردف الجيش أن "هذا النوع من السلوك من جانب بعض معارضي الإصلاح القضائي غير مسبوق وينتهك القواعد الأساسية لمجتمع ديمقراطي. كما قلتم بوضوح في خطابكم: "مجلس نواب الشعب هو الكنيست. أيضا، في العلاقات المتوازنة والمطلوبة بين القوى - هذا هو منزل الحاكم. للحكومة المنتخبة الحق في تنفيذ السياسة. هذه هي قواعد الديمقراطية. إن محاولة انتهاك هذه القواعد التأسيسية تتحدى أسس الحكم الديمقراطي وتشكل نوعًا من الانقلاب الذي يعرض المشروع الصهيوني بأكمله للخطر".

وأشار في حديثه: لقد أثبت شعب إسرائيل قدرته على التغلب على الانقسامات الخطيرة خلال 75 عامًا من الاستقلال الحديث. اتفاقات أوسلو والانسحاب من غزة وبعض البؤر شمالي الضفة الغربية، التي ذكرتها في خطابك، تبناها الشعب رغم معارضة الكثير من الإسرائيليين.

على الرغم من حقيقة أن الانسحاب من غزة أضر بشكل مباشر بحقوق آلاف الإسرائيليين، فقد تم تنفيذه على أساس حجج مشروعة ضمن حدود الديمقراطية. صفقة الغاز الأخيرة مع لبنان، والتي نفذتها حكومة تصريف الأعمال السابقة على الرغم من أنها تضمنت تنازلات إقليمية دون موافقة الكنيست، لم تثر دعوات لثورة مدنية أو انقلاب.