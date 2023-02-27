آفي ماعوز يقدم استقالته من الحكومة الإسرائيلية

قال ماعوز في رسالته انه على مدار شهرين لم يتلقى التعهدات التي منحت له بالاتفاقيات الائتلافية

قدم نائب الوزير آفي ماعوز رئيس حزب "نوعام" استقالته من الحكومة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ولن يواصل مهامه كنائب وزير وسينشط كعضو كنيست، وقال في الرسالة إنه لم يتلقى ما تم التعهد له في الاتفاق الائتلافي.

وكتب ماعوز في الرسالة "حاولت على مدار الشهرين الماضيين، منذ تشكيل الحكومة، العمل على تحقيق الاتفاقيات بيننا، مع خلق تعاون مع أصدقائي الوزراء، والغاء إجراءات وزارة التعليم ووزارة الرفاه ووزارة الصحة من عهد حكومة لابيد، وهي إجراءات تهدف الى تغيير مفاهيمنا الأساسية كشعب إسرائيل والعائلة اليهودية".

بموجب الاتفاق الائتلافي المبرم بين الليكود ورئيس حزب "نوعام" سيرأس ماعوز "سلطة للهوية اليهودية القومية" والتي كان من المفترض أن تقام في ديوان رئيس الحكومة مع ميزانية 100 مليون شاقل في العام الأول و150 مليون شاقل في العام الثاني.

بالإضافة إلى هذه السلطة ومنظمة "ناتيف" ، نص الاتفاق الائتلافي على أن ماعوز سيكون مسؤولاً أيضًا عن وحدة التعاون متعدد القطاعات ووحدة المشتريات الاجتماعية في ديوان رئيس الحكومة، كما تم نقل وحدة البرامج الخارجية في وزارة التربية والتعليم وتعزيز الشراكات إلى ماعوز ، وكانت تنوي إلغاء برامج مثل 600 برنامج عن التسامح (من أصل 1400) ، و 141 برنامجًا عن النوع الاجتماعي (من أصل 400) ، 32 برامج عن النشاط الجنسي (من أصل 130) ، ويبلغ مجموعها 800 برنامج تقريبًا ، والتي تم اختيارها في عملية تصفية من حوالي ألفي برنامج.